Sia se convierte en abuela a sus 44 años

Los Ángeles, EEUU.

La estrella del pop Sia, de 44 años, se ha convertido en abuela por partida doble después de que el menor de los dos adolescentes que adoptó el año pasado debutara en la paternidad.

Fue la misma intérprete, quien se encargó de revelar la feliz noticias, aunque no dio detalels del género o edad exacta de sus nietos.

"Estoy horrorizada", ha bromeado al confirmar la noticia en una entrevista a Zane Lowe para la emisora Apple Music. "No, ahora en serio, estoy encantada".

Por el momento, los pequeños y el resto de la familia se refieren a ella como 'Nana', pero sus planes pasan por enseñarles a llamarla 'Lovey' eventualmente. Se trata de una idea que le ha copiado a la celebridad Kris Jenner, que inventó ese apodo cariñoso porque no se siente identificada por el término 'abuela' aunque tenga diez nietos.

Siguiendo su estilo de vida enigmático, Sia no reveló el género o edad de sus nietos.

Sia hizo mención por primera vez a su papel de madre en una entrevista concedida a principios de año, en la que no entró a dar más detalles, y en mayo confirmó que le había abierto las puertas de su hogar a dos jóvenes de 18 años que estaban a punto de alcanzar una edad en la que el sistema de acogida no podría seguir ocupándose de ellos.

"A día de hoy me siento un poco desencantada tras investigar cómo funciona el sistema de acogida tanto como lo he hecho en los últimos tiempos", ha desvelado. "Nos ha fallado. Y no hablo desde mi experiencia, sino desde la de mis hijos. Han pasado por 18 hogares diferentes en sus 18 años de vida. Ha sido una montaña rusa: ellos me decían una cosa, y yo descubría otra... Pero estoy siendo como un ninja, y he establecido unos límites muy claros".

La prioridad de Sia, ahora que sus dos hijos forman parte de su vida diaria, es ofrecerles un entorno lo más estable posible y asegurarse de que sepan que su única prioridad es su bienestar. "Siempre les digo: 'Hago todo lo que hago porque soy su madre y los quiero'", ha desvelado.