Kris Jenner goza de una intensa vida sexual a los 65 años

Los Ángeles, EEUU.

Kris Jenner es la mománager por excelencia del mundo del entretenimiento, la matriarca del clan Kardashian Jenner consiguió construir todo un imperio a partir de la filtración en 2007 del vídeo sexual de su hija Kim Kardashian, que sacó oficialmente a la entonces desconocida 'estilista' de la sombra de su jefa y amiga Paris Hilton.

Desde entonces, Kris Jenner ha venido utilizando las vidas privadas de sus retoños para dotar de contenido el reality familiar, que se ha convertido en uno de los programas más longevos de la pequeña pantalla estadounidense, pero irónicamente la suya ha permanecido siempre en un discreto segundo plano.

La celebridad de 65 años mantiene desde 2014 una relación sentimental con el empresario Corey Gamble.

Aunque él ha aparecido en alguna que otra ocasión en 'Keeping Up With the Kardashians' y acompañándola sobre la alfombra roja, poco se sabe del hombre junto al que encontró de nuevo el amor tras el final de su matrimonio con Caitlyn Jenner, conocida como Bruce antes de su transición a mujer.

MIRA: El antes y después de Khloé Kardashian, una radical y millonaria transformación

Kris ha realizado ahora unas raras declaraciones acerca de Corey para desvelar el secreto que les ha permitido superar el obstáculo que supuso inicialmente la diferencia de edad de 26 años que existe entre ellos: una química sexual arrolladora.

"No sé lo que me pasa, pero creo que no es normal porque siempre tengo ganas, ya me entiendes...", le ha confesado a su amiga Faye Resnick.

Las hijas de la matriarca del famoso clan Kardashian Jenner le toman el pelo a menudo por tener una libido más propia de una adolescente que de una mujer de su edad, pero ella considera que no es su culpa que su novio sea tan sexy "como una canción del músico Luther Vandross".

"El sexo a mi edad es algo precioso y mis niñas no comprenden lo afortunada que soy de seguir sintiéndome así. Tengo que aprovechar el momento", ha señalado.

ADEMÁS: Kylie Jenner exhibe abdomen de envidia en campaña para Kylie Skin

Recientemente su hija Khloé Kardashian dejó en evidencia a Kris regalándole para el día de las madres un kit solo para adultos que contenía un vibrador, condones y hasta marihuana.