Kris Jenner recibe regalos "solo para adultos" en el día de la madre

Aunque las hermanas Kardashian-Jenner pasaron el día de las madres separadas de su progenitora, Kris Jenner, debido a las medidas de distanciamiento social por el COVID-19, una de ellas ha logrado sorprenderla con un extravagente obsequio para conmemorar una fecha tan especial.

Khloé Kardashian decidió preparar un kit para adultos que sin duda contribuirá a hacerle la cuarentena un poco más llevadera a su madre.

Kris compartió un vídeo en Instagram de su reacción mientras abría el paquete, que contenía una botella de vodka de la marca Belvedere, unos preservativos con la frase 'no se permiten niños' inscrita en el envoltorio, un vibrador de la marca Lelo, una vela de Tom Ford, un antifaz, unas 'pastillas para relajarse', un antifaz y un cigarrillo electrónico para fumar marihuana.

Cada uno de estos artículos iba adornado con un divertido mensaje personalizado como "mejor lo hago yo misma", en el caso del juguete sexual, "estoy harta de tener hijos" o "son las cinco de la tarde en algún lugar", para justificar las copas que Kris se toma de vez en cuando a deshoras.

Kris recibió regalos como marihuana y un vibrador.

El plato fuerte era, sin embargo, un bolso de Dior con el que Khloé consiguió arrancarle una sonrisa a su famosa madre y que acompañó además de un impresionante ramo de rosas.

Por su parte, Kris ha rendido homenaje en Instagram a su propia progenitora, Mary Jo Shannon, al mismo tiempo que reflexionaba sobre su papel de madre, que a veces ha quedado eclipsado por el de mománager, pero que sin duda ha sido el más importante de su vida.

"A mi madre, MJ, gracias por enseñarme a ser la mejor madre posible a través de las lecciones que me inculcaste como madre, amiga y mentora. No podría haber deseado una más maravillosa que tú y te quiero muchísimo. La maternidad es una bendición increíble y le doy las gracias a todos mis hijos, que me han dado la oportunidad de querer, aprender y crecer como mamá y abuela. Ver a mis niñas convertirse en madres me ha aportado una gran felicidad y doy gracias todos los días a Dios por mi familia", ha asegurado en un emotivo escrito compartido en Instagram.

Por su parte, cada uno de sus retoños han rendido homenaje a la mujer que ayudó a labrar sus carreras en la industria del entretenimiento.

"La leyenda Kris Jenner", escribió la menor Kylie Jenner, quien celebró el día con su hija Stormi.

Kendall Jenner o Kim Kardashian compartieron imágenes de la juventud de Kris, incluida fotos únicas de su boda con el fallecido Robert Kardashian, padre de Kourtney, Kim y Khloé.