Paris Hilton presenta a su nuevo novio, Carter Reum

Estados Unidos.

La empresaria y DJ Paris Hilton confirmó de manera oficial su romance con el empresario Carter Reum, con un romántico mensaje en sus redes sociales.

Hilton ha elegido su aniversario para hacer la presentación de su nuevo novia a sus fanáticos en Instagram, en donde publicó una fotografía con la que no queda ninguna duda de que les une algo más que una bonita amistad.

"Feliz aniversario, mi amor. Lo que más me gusta en este mundo es crear nuevos recuerdos a tu lado. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que tú eres mío", escribió Paris junto a una instantánea en la que aparece besando a Carter.

La primera ocasión en que se le atribuyó un romance con Carter, un empresario de 39 años muy conocido en los círculos sociales en que ambos se mueven, se remonta a principios del 2020, cuando se les vio juntos en una de las fiestas posteriores a la gala de los Globos de Oro y un mes más tarde él no quiso perderse la fiesta por todo lo alto con que Paris celebró su cumpleaños.

En esta ocasión Paris se ha tomado su tiempo antes de oficializar su relación sentimental, la primera que se le conoce desde que puso punto final a su compromiso con el actor Chris Zylka de manera muy poco amistosa en noviembre de 2018.

De hecho, hasta hace unos meses la antigua pareja seguía peleándose por el anillo de compromiso que él le entregó cuando le propuso matrimonio y que ella no le devolvió tras cancelarse sus planes de pasar por el altar.

Paris Hilton y Carter Reum iniciaron una relación poco después que ella cancelara su compromiso con Chris Zylka.

"Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida", dijo sobre la cancelación de su compromiso con Zylka en entrevista con Cosmopolitan UK.

"Simplemente no creo que [él] fuera la persona adecuada y siento que soy una mujer increíble y merezco a alguien igual de increíble. Simplemente no me sentí bien. He trabajado demasiado duro para dar mi vida por alguien. Tienen que ser perfectos ", aseguró la heredera de los hoteles Hilton.