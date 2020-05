Mamá de Vadhir reveló que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

México.

El hijo de Eugenio Derbez, Vadhir, publicó conversación que tuvo con su madre, Silvana Prince, en donde cada uno confesaba que en algún momento de su vida fueron infieles.

La charla, que el actor publicó en su canal de YouTube , se dio con la ayuda de una dinámica llamada “yo nunca, nunca”, donde Silvana reveló que le fue infiel a Eugenio Derbez, pero también destapó los engaños del comediante con Victoria Ruffo.

Silvana inició recordando cómo conoció a Eugenio. "Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza en Puebla y tu papá estaba ahí trabajando, pero como chambelán (…) tras bambalinas me topé con él y le dije, 'me pareces conocido, ¿no eres mago?' y él respondió que no era mago".

Agregó que el intérprete de “Cómo ser un Latin Lover” le pidió el teléfono, “Yo seguí unos días de gira y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como chicle. Duramos casi cuatro años, a mediados del 1991″.

Silvana Prince es la madre de Vadhir, el segundo hijo de Eugenio Derbez.

Silvana después recordó que mientras ella estaba embarazada de Vadhir, Derbez la engañó con la actriz Victoria Ruffo.

Ella cree que el encuentro entre Derbez y Ruffo ocurrió durante una función especial en teatro a la que ella no pudo acudir porque estaba a punto de dar a luz. Poco después se enteraría que la actriz de “La madrastra” estaba embarazada.

“Tú tenías cinco meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”, reveló.

MIRA: Amigo de Mauricio Ochmann habla de su rumorada infidelidad a Aislinn Derbez

La versión de Prince sobre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es distinta a la que ellos han compartido.

En entrevista con su hijo, José Eduardo, Derbez dijo que se acercó a Ruffo por primera vez cuando ella trabajaba en la telenovela Simplemente María (1989), junto a su madre Silvia Derbez. Según el comediante, decidió buscarla después de enterarse que la intérprete había estado preguntando por él.

Sin embargo, Victoria descartó que haya sido ella la que preguntó por él, sino que el actor tomaba como pretexto las visitas al foro a su mamá para coquetear con ella.

Eugenio acaba de tener a Vadhir con Silvina cuando dejó embarazada a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez.

Además de exponer a Eugenio, Silvana Prince aceptó que ella también había engañado al actor antes de su desliz con Victoria Ruffo.

“Yo fui tremendamente noviera, tremendamente coqueta. Ok, para que se enteren, yo sí le puse los cuernos a tu papá, antes que él”, confesó sin tapujos.

Derbez tiene un pasado de casanova, ya que sus cuatro hijos- Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana- tienen cuatro mamás diferentes.

ADEMÁS: Diego Boneta confirma el estreno de "Luis Miguel, la serie" temporada 2

Eugenio Derbez ha logrado encontrar estabilidad sentimental junto a Alessandra Rosaldo, su actual esposa y madre de su hija menor. La pareja inició su romance en 2005 y se casó en 2012.