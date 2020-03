Eugenio Derbez reveló secretos de su relación con Victoria Ruffo en entrevista con su hijo

México.

El actor mexicano Eugenio Derbez se confesó con su hijo José Eduardo Derbez, a quien reveló detalles sobre su relación con su madre, la también actriz Victoria Ruffo.

Derbez dijo que conoció a Ruffo mucho antes de ser una estrella reconocida en México y atravesaba problemas económicos, por poco y no pudo pagar la cuenta de su primera cita.

Pese a que el actor y su exesposa han tenido encontronazos en el pasado, este decidió contar su versión a su hijo en común, aunque Ruffo después lo desmintiera y "le pidiera una disculpa" después de esto.

Recordó que en aquel entonces él trabajaba en el programa de comedia Anabel (con Anabel Ferreira) y su mamá, Silvia Derbez, actuaba en la telenovela Simplemente María, que era protagonizada por Ruffo.

“Un día mi mamá me dice ‘Oye, Victoria Ruffo anda preguntando por ti’. Yo no era nadie, yo solo era parte del elenco de Anabel, cero famoso, como que se me hizo raro... No estaba enamorado de tu mamá, pero se me hacía muy guapa”, le confesó Derbez a su hijo.

Después el actor acudió al set y se puso a platicar con Victoria, con quien acordó una cita para ir a cenar.

“En ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pesero (autobus), no tenía ni coche, ni para taxi tenía, ya me había independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba yo muy poco”, relató.

“Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pesero… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: ‘¿Qué vas a querer?’, y cuando veo los precios le dije: ‘Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas'… Lo que pasa es que no me alcanzaba”, recordó.

Derbez dijo que apenas y ajusto para pagar la cuenta y tuvo que hablar con el mesero para avisarle que no le dejaría propina, pero prometió que volvería después.

Eugenio y Victoria tuvieron una relación entre 1992-1997.

Al terminar su cita Victoria se ofreció a llevar a Eugenio a una parada de taxis, aunque no tenía para el pasaje el aceptó.

“Me lleva un sitio de taxis que estaba ahí a dos cuadras, me bajo y me dice: ‘Te espero a que te subas’. Me subo al taxi y me dice el taxista: ‘A dónde joven’ y le digo: ‘ahorita, esperece tantito y ahorita le digo’… y ya que se arranca tu mamá le digo: ‘joven, perdone no traigo dinero, lo siento’”.

Después de esto bajo del taxi y pidió prestado para hacer una llamada por teléfono y decirle a un amigo a que llegará por él, ya que se había quedado sin siquiera para tomar un autobús.

En ese momento Derbez sintió que Ruffo no era mujer para él y la dejó de ver un año.

Victoria le reclamó tiempo después y como él ya tenía mejores ingresos retomaron la relación que los convirtió en pareja y padres de José Eduardo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1992

El también actor hizo una broma a su papá diciéndole que tenía a Victoria en una videollamada, lo que causó incomodidad en el comediante.

La entrevista tendrá una segunda parte en la que Eugenio hablará de la boda falsa que protagonizó con Victoria, la que terminó causando su ruptura y sigue generando fricciones entre la ex pareja.

Desde 2001 Victoria Ruffo está casada con el político Omar Fayad, con quien tiene dos hijos.

Mientras que Eugenio Derbez ha estado con la actriz Alessandra Rosaldo desde 2012, con quien tiene a su hija menor, Aitana.