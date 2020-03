Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, estrena nuevo romance

Ciudad de México.



Lorenzo Lazo, ex esposo de la fallecida actriz Edith González, ya tiene un nuevo romance.

Se trata de Lourdes Peláez, quien lo acompañó el martes a recibir el grado de Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.



Lea más: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separan tras cuatro años de matrimonio



Fue la hija del propio Lorenzo Lazo, Lorenza, quien dijo a los fotógrafos que la mujer que acompañaba a su papá era la novia.



Lourdes, de 43 años, maneja las relaciones públicas de un restaurante en Guadalajara e interviene chamarras a través de un proyecto llamado The Thousand Jacket Pocket.







Se sabe que se conocieron desde hace dos meses.



Lorenzo Lazo y su hija Lorena. Foto: Facebook



A la cita en el Instituto tampoco faltó Constanza Creel, hija de Edith González y Santiago Creel, quien no dejó de mostrar su respeto y admiración hacia Lorenzo Lazo, con quien vivió varios años mientras era pareja de su mamá.



Lourdes Peláez, la nueva novia de Lorenzo Lazo. Foto: Facebook



Ya pasaron nueve meses desde que Lorenzo Lazo se despidió de Edith González, quien falleció a los 54 años al perder la batalla contra el cáncer de ovario.



Lea más: Winona Ryder defiende a su ex Johhny Depp ante acusaciones de maltrato de Amber Heard



En noviembre del año pasado, el economista acudió a una corrida de toros con otra mujer, Cristina Rivera Torres, con quien se le vinculó sentimentalmente, situación que no aclaró ni desmintió.

Confirman nueva relación de Lorenzo Lazo

La conductora Andrea Legarreta también contó el viernes en el programa "Hoy" que un día antes coincidió con Lorenzo a la salida de una entrevista y en la plática no faltó el "¿Y cómo vas?", a lo que el viudo de Edith González respondió que aún era complicado para él despertar cada mañana y ver la mitad de la cama vacía.



El economista confirmó a la conductora que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con una mujer de Guadalajara que, ahora confirma su hija que se trata de Lourdes Peláez.