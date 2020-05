Cara Delevingne defiende a su ex Ashley Benson por un nuevo amor a semanas de su ruptura

Estados Unidos.

La ruptura de Cara Delevingne con Ashley Benson, que se habría producido el pasado mes de abril, trascendió públicamente hace tan solo unos días, y poco después comenzó a especularse con la posibilidad de que la actriz de 'Pretty Little Liars' hubiera iniciado un nuevo romance con el rapero G-Eazy.

Los rumores parecen haberse confirmado este miércoles, cuando Ashley fue fotografiada acudiendo a recoger un pedido de comida a un restaurante de Los Ángeles acompañada por el músico.

Según varios testigos, los dos estuvieron besándose en el interior del vehículo en que llegaron al local, pero los paparazzi no captaron ese momento.

MIRA: ¿Quién es Suki Waterhouse?, la sensual ex de Bradley Cooper que conquistó a Robert Pattinson

La rapidez con la que la intérprete habría pasado página tras el final de su historia de amor de casi dos años con la británica ha enfadado a algunos de los antiguos fans de la pareja, que creen que ambas relaciones podrían haberse solapado en el tiempo.

Cara ha decidido tomar cartas en el asunto para dejar claro que no le guarda ningún tipo de rencor a su ex y que le duele ver cómo está recibiendo un sinfín de críticas que no merece.

"Nunca ha sido tan importante como ahora que transmitamos amor y no odio. A todos los que están acosando a Ashley Benson, por favor, paren. No saben la verdad de lo que ha sucedido, solo ella y yo lo sabemos, y así es como debería ser", escribió en su perfil de Instagram.

Delevingne defendió a su ex Ashley Benson después que la última fuera criticada por correr a los brazos de G-Easy tras su ruptura.

ADEMÁS: Cardi B y Anuel AA se unen por segunda vez en el "remix" de "La bebé"

Por otra parte, Ashley ha dado a entender en las redes sociales que la naturaleza de su vínculo con G-Eazy se ha sacado de contexto al darle 'like' a una publicación de Instagram de una cuenta manejada por uno de sus admiradores, que defendía su derecho a tener amigos.

Ashely Benson y G-Eazy acaban de colaborar juntos para grabar el cover de Radiohead "Creep", que se lanzó a finales de abril y habría sido grabada en tiempos de confinamiento.