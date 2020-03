Muere por COVID-19 actor de 'Star Wars' Andrew Jack

Reino Unido.

El actor británico Andrew Jack murió a sus 76 años debido a complicaciones derivadas del coronavirus, informó el portal TMZ.

Su representante Jill McCullough confirmó que el intérprete falleció la mañana de este martes 31 de marzo en un hospital a las afueras de Londres.

Este también informó que la esposa del actor no pudo estar con él, ya que ella también se encuentra en cuarentena en Australia, y que puede que no haya un funeral adecuado debido a las restricciones tomadas por las autoridades para frenar la pandemia del COVID-19.

Jack, nacido en Londres, apareció recientemente como el general de resistencia Ematt en “Star Wars: The Force Awakens” y “Star Wars: The Last Jedi”.

También se desempeñó como entrenador de dialectos para múltiples películas de Star Wars y Marvel bajo el paraguas de Walt Disney Studios.

Andrew Jack ayudó a Chris Hemsworth a preparer su acento para Thor en "Avengers: Endgame" y "Avengers: Infinity War".

Además, fue el entrenador de dialecto de “Solo: A Star Wars Story” y las tres secuelas de Star Wars, donde ayudó al actor inglés John Boyega con su acento estadounidense como el Storm Trooper, Finn.

Trabajó con otros famosos como Robert Downey Jr., Christian Bale y Viggo Mortensen, entre otros.

El próximo trabajo de Andrew Jack sería con el británico Robert Pattinson, a quien entrenaría para sus diálogos en la próxima cinta de “Batman”.