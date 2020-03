Muere por coronavirus el cantante Alan Merrill

Nueva York, EEUU.

El cantante Alan Merrill, autor de "I Love Rock and Roll" (1982), canción que se convirtió en un éxito de la rockera Joan Jett, falleció este domingo en Nueva York debido a complicaciones por el coronavirus.

Su hija, Laura Merrill, confirmó el deceso del autor con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

"Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir. Se veía tranquilo y mientras yo salía había todavía un destello de esperanza de que él no sería un cintillo a la derecha de las pantallas de CNN/Fox News. Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y quizás en varios sentidos sí lo era. Para cuando llegué a la puerta de mi departamento recibí la noticia de que se había ido'', escribió Laura en Facebook.

“Acabo de conocer el fallecimiento de Alan Merrill. Mis pensamientos y amor van para su familia, amigos, y la comunidad musical al completo. Aún recuerdo ver a The Arrows por televisión en Londres y alucinar con aquella canción, que me parecía que iba a ser un auténtico hit. Con gratitud y tristeza, le deseo un buen viaje al otro lado”, le dedicó la cantante Joan Jett.

Alan Merrill nació el 19 de febrero de 1951 en el Bronx, Nueva York. En 1974 fundó la banda The Arrows en Londres, al año siguiente publicaron su exitoso sencillo "I Love Rock 'n' Roll", inicialmente concebido como una Cara B. Pero el tema se hizo popular hasta 1982 con la versión de la estadounidense Joan Jett.

Antes de instalarse en el Reino Unido pasó una temporada en Japón, donde comenzó su carrera con el grupo The Lead y después trabajó en solitario como músico e intérprete.

Además de ser músico, cantante y compositor, Merrill también fue modelo y actor.

Alan Merrill publicó su última canción "Your love song" en San Valentín de 2019.