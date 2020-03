Carmen Salinas se disculpa con China tras aseverar el coronavirus era su "castigo" por comer "perros y gatos"

México.

La primera actriz Carmen Salinas pidió una disculpa pública al pueblo de China después de realizar comentarios ofensivos en los que señalaba que el coronavirus era un "castigo" para los chinos por comer "perros y gatos".

"¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por estarse comiendo a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios, nuestro señor: la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso", dijo la actriz en una entrevista reciente.

Las declaraciones de la intérprete fueron respondidas por la Embajada de China en México, quienes calificaron sus comentarios como racistas e ignorantes.

“No se ha logrado identificar el origen del nuevo coronavirus hasta el momento. El discurso extremo de la Sra. Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia.", señala un comunicado emitido por la representación diplomática de China en México.

"El término racista ‘chinito’ que apareció en el siglo 19 fue abandonado por la historia y ha sido mencionado nuevamente en el pleno siglo 21 en el marco de una sociedad abierta, plural y globalizada. Esto es una flagrante provocación al pueblo chino y los chinos residentes en el ultramar y, además refleja una falta de valores hacia la humanidad. Al ser una personalidad pública, las palabras infundadas de la Sra. Carmen Salinas confunden al público, difaman a China y laceran la amistad entre los pueblos chino y mexicano”, recalcarón.

MIRA: Eiza González indignada con AMLO por plan contra coronavirus

En un comunicado publicado en Twitter, Salinas externó su arrepentimiento y falta de sensibilidad en un momento tan crítico para la humanidad debido a la pandemia del COVID-19.

"Por este medio, me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y malestar que mis comentarios pudieron haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en los que el mundo enfrenta a una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón", señala un fragmento de la carta que Salinas compartió en Twitter.

"Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero, por lo que me comprometo además a no repetir esta situación", agregó la actriz, de 80 años.

ADEMÁS: Televisa y TV Azteca tiemblan por contagios de Covid-19

Hasta el momento el coronavirus ha causado la muerte de más de 22,000 personas en todo el mundo, afectando ya a más de 180 países.