Lizzo arremete contra TikTok por eliminar sus videos en bikini

La cantante Lizzo nunca ha tenido reparo en echar mano de sus redes sociales para denunciar situaciones injustas, bien sea la pérdida de un pedido de comida que creía, erróneamente, que le había robado la repartidora o los comentarios que recibe de ciertas personas acusándola de promover un estilo de vida poco saludable.

Esta semana, por ejemplo, no le ha temblado el pulso a la hora de acusar a TikTok de discriminarla por su figura a través de esa misma plataforma.



"TikTok no para de eliminar los vídeos en los que aparezco en traje de baño, pero permite que otras chicas compartan los suyos en bikini. Me pregunto por qué... TikTok, tenemos que hablar", ha escrito para poner en contexto una grabación en la que aparece canturreando una y otra vez 'lo sé, lo sé, lo sé', dando a entender que no le cabe ninguna duda de los motivos que llevaron a la compañía a censurarla.





En cuestión de horas la aplicación restauró esos vídeos, en los que aparecía haciendo twerking o presumiendo de sus curvas y se ha disculpado con ella por sus acciones, que han atribuido a un error a la hora de juzgar si el contenido que estaba compartiendo la artista violaba la normativa de su comunidad referente a la "gratificación sexual" o los desnudos parciales.



Al parecer, en uno de esos vídeos, Lizzo se levantaba el vestido para mostrar la faja que llevaba debajo, lo cual no contraviene en un principio las reglas de TikTok, pero los responsables de analizarlos consideraron que estaba mostrando su ropa interior, algo que sí está prohibido.