Daniel Bisogno se burla de "Pepillo" Origel por su reacción en una balacera

Ciudad de México.



Además del susto y el llanto que sufrió al atestiguar una balacera entre policías y un ladrón en Polanco, "Pepillo" Origel tuvo que enfrentar las críticas y burlas por su reacción.



Daniel Bisogno del programa "Ventaneando" de TV Azteca, no se quedó atrás y se burló de la reacción de "Pepillo" Origel.



El ex conductor del programa La Oreja salió la noche del miércoles a caminar por el Parque Lincoln, en Polanco, acompañado de sus perros. De pronto, agentes policiales enfrentaron a balazos a un delincuente, cerca de donde estaba el comunicador.



Origel grabó un video en el que se le ve asustado y al borde del llanto por lo que acababa de presenciar.







"Esto es el Parque Lincoln, está pasando ahorita, acaban de matar a un hombre, vean, ahí está, esto está terrible, esto... vengo con mis niños... el balazo aquí... está muy cabrón", describió en su video.



"Lo que me preocupa son los niños. Uno de los niños no puede ver ahorita armas ni de broma. Te lo juro que le da hasta moquillo", indicó Daniel Bisogno en medio de risas.







El comentario de inmediato fue reprobado por Pati Chapoy, pues aseguró que ya quería ver cómo reaccionaba el presentador si a él le hubiera pasado lo que vivió Juan José Origel.



Chapoy le llamó la atención a Daniel Bisogno por expresarse de esa manera. "Yo lo entiendo perfecto, yo me hubiese zurrado como él", contestó el conductor.

Burlas en redes sociales contra Juan José Origel

Varios usuarios de redes sociales criticaron el drama del conductor, algunos más se burlaron de que llamara niños a sus perros, aunque también recibió apoyo de mucha gente.



"En el momento no sabes qué es lo que está sucediendo, yo sólo veía los balazos y me espanté mucho. Cuando vi al hombre tirado junto a mí y no saber si se había muerto o no ya no quise investigar", dijo el presentador.







"Lo más triste del caso es que la gente lo ve muy normal, pero la verdad es que no, están sucediendo cosas que antes no pasaban", argumentó "Pepillo".



Origel espera que la situación mejore y que disminuyan los crímenes.



"Yo seguiré saliendo, alrededor de mi casa hay restaurantes donde voy a comer o cenar, tengo mis amistades, ni modo que ya no salga. Espero que Dios me cuide, seguiré mi vida normal", expresó el conductor Juan José Origel.