Lyn May muestra su nuevo rostro tras someterse a su cirugía número 100

Redacción.



La actriz y vedette mexicana Lyn May, mostró su nuevo rostro después de someterse a su cirugía número 100.



May visitó el programa "Un Nuevo Día" de Telemundo el pasado viernes, para mostrar como quedó tras pasar otra vez por el cirujano.



La actriz, quien llegó luciendo un antifaz de carnaval para crear sorpresa antes de mostrar su nueva cara, fue atendida por el cirujano José Achar, quien también llegó al programa.



La actriz Lyn May reveló su nuevo rostro.



Lyn May se quitó la máscara en pleno programa y junto a su cirujano plástico explicó que este ha sido el procedimiento número 100 al ser víctima de una mujer que inyectó aceite de bebé en su rostro y la dejó desfigurada.







Después de mostrar su rostro, Lyn May se mostró muy feliz y dijo que se veía mucho más guapa, pues su rostro es más pequeño y tiene más forma.

La actriz también aseguró que su nariz está más definida y cuello más delgado.

Reacciones en las redes sociales

Las imágenes de la actriz dividieron comentarios en las redes sociales, muchos usuarios dijeron que no se notaba el cambio, sin embargo, otros internautas dijeron que si se le notaba la cara más pequeña.



"Sin dudas el cambio no va a ser tan notorio, pero la gran Lyn May tiene el cuerpazo que ya quisieramos tener muchas", "no hay mucho cambio pero tambien hay que recordar q la señora ya tenía muy dañado el rostro", "si ella se ve mejoría y la hace feliz, que bien por ella", "yo la veo igual, si ven la cara siempre la tiene tiesa", "cuerpazo de esta mujer", "no veo el cambio", "la veo peor", son algunos de los comentarios que le han dejado a la actriz.