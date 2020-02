Famosos apoyan a niño con enanismo victima de bullying

Redacción.

Después de que el video de un niño angustiado con enanismo se volviera viral, personas de todo el mundo se han unido para apoyar al pequeño de nueve años, entre estos varios famosos como Hugh Jackman o Jeffrey Dean.

La madre australiana Yarraka Bayles compartió las imágenes el martes donde su hijo, Quaden, aparece llorando porque no puede tolerar el acoso al que está sujeto en la escuela. También expresó su deseo de terminar con su vida.

Bayles compartió el video para demostrar cuán dañino es el acoso y buscar el consejo de otros sobre cómo ayudar a su hijo. "Esto es lo que hace la intimidación", dice Bayles en el video. "¿Pueden por favor educar a sus hijos, sus familias, sus amigos?"

Hasta el viernes, el video ha sido visto más de 20 millones de veces y ha atraído la atención de celebridades que están ansiosas por apoyar a Quaden.

Famoso con enanismo recauda fondos para Quaden

El comediante Brad Williams, quien también tiene acondroplasia, una condición que ocurre en aproximadamente en uno de cada 20,000 nacimientos, también se puso del lado de Quaden.

Williams inició una campaña GoFundMe para enviar Quaden y su madre a Disneyland. Su objetivo era recaudar $ 10,000, pero para el viernes por la mañana, esa cantidad ya había superado los $ 280,000.

"Esto está más allá de lo que podría haber imaginado", tuiteó Williams en respuesta al apoyo.

"Solo quiero hacer lo correcto con este chico. Por favor, ayúdame a aprovechar toda esta generosidad", concluyó el actor.

Celebridades envían su apoyo a Quaden y se pronuncian contra el bullying

Varias celebridades enviaron un mensaje de apoyo al pequeño australiano y desaprobaron el acoso.

El actor australiano Hugh Jackman le dijo a través de un video publicado en Twitter:

"Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo... Y no importa qué, tienes un amigo en mí. Por favor, todos seamos amables los unos con los otros. Hacer bullying no está bien, punto. La vida ya es suficientemente dura. Entonces, recordemos que cada persona frente a nosotros enfrenta algún tipo de batalla. Así que seamos amables.", dijo la estrella de Wolverine.

El actor de "Star Wars", Mark Hamill, también se sintió conmovido por el video: "La crueldad es tan sorprendente como desgarradora", escribió en Twitter.

El actor de "Punisher" y "Walking Dead", Jon Bernthal, también escribió un sincero tweet en apoyo a Queaden.

"Hola hombrecito. Por lo que vale, has enseñado mucho a mi familia. Nos has inspirado y en nuestro hogar eres un héroe ”, escribió. “Gracias por tu coraje, mantente fuerte, el mundo está mirando y tienes tanto poder. De mí y mis muchachos. Estamos contigo y te lo agradecemos"., escribió.

"No sé tu nombre ni el de tu madre, pero vi tu video. Lo que quiero que sepas es que tienes amigos, yo incluido. No nos conocemos aún, pero espero que podamos cambiar eso... tienes muchos amigos aquí, muchos que no has conocido aún... Niños pueden ser muy groseros, pero eso es porque sus padres no están haciendo su trabajo. Pero toda va a mejorar", puntualizó otra estrella de "Walking Dead" Jeffrey Dean Morgan.

El hashtag #StopBullying fue tendencia el viernes en respuesta a la publicación de Bayles, según la BBC.

Además del apoyo de los famosos Bayles también encabezará al equipo Indigenous All-Stars al entrar al campo en su choque de la Liga Nacional de Rugby con las All Stars Maori en Queensland (Australia) el sábado 22 de febrero.

Esta no es la primera vez que Quaden Bayles aparece en las noticias. En 2015, estuvo en el centro de atención de los medios debido a un incidente relacionado con el acoso escolar.