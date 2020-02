Ben Affleck agradece su ex Jennifer Garner por seguir cuidando de él

Estados Unidos.

El actor Ben Affleck se ha sincerado como nunca antes hasta ahora acerca de su divorcio de Jennifer Garner, que llegó a su fin en 2018 tras varios años separados, en una entrevista con la popular presentadora Diane Sawyer.

A lo largo de su conversación, la estrella de Hollywood ha insistido en que lo más duro de los últimos años, en los que protagonizó varios escándalos y pasó en dos ocasiones por rehabilitación debido a sus problemas con el alcohol, ha sido aceptar que su familia se iba a romper y acabaría siendo un padre soltero.

"Me dolió mucho porque eso significaba que no era la persona que creía que era. Y eso me causó un inmenso dolor y me hizo sentirme muy decepcionado conmigo mismo", ha reconocido en el programa 'Good morning America'.

El único momento en que ha mencionado a su exesposa ha sido lejos de las cámaras, porque prefiere no hablar de su matrimonio, pero sí ha querido reconocer lo mucho que le debe por haberle dado su apoyo, incluso después de su separación, durante su proceso de recuperación.

"Lo único que quiero decir en público, y en privado, es gracias. Gracias por ser comprensiva, responsable y por mostrar tanta consideración, y por ser una persona y una madre maravillosa", ha afirmado por medio de una nota que ha leído en antena su entrevistadora.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron juntos entre 2005 y 2015.

A pesar de su separación tras 10 años de matrimonio, Affleck y Garner, que juntos tienen tres hijos, han permanecido unidos durante el tratamiento del actor.

Precisamente, en su nueva película, "The Way Back", el personaje de Affleck lucha contra el alcoholismo y trata de reconciliarse con su mujer.

"Era realmente importante, sin ser grosero o falso, que él le hiciera las paces, que asumiera la responsabilidad por el dolor que él y solo él había causado", reflexionó Affleck sobre unas escenas de las que el director del filme, Gavin O'Connor, dijo que "colapsó emocionalmente".