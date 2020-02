La Academia: Angie Flores se corona como "La reina de Honduras" en concierto 14

México.

La cantante Angie Flores sigue cosechando éxitos en su paso por el concurso de talentos La Academia, volviendo a cautivar a los jueces y al público en el concierto 14 del show de TV Azteca.

Luciendo un nuevo estilo de cabello y un revelador vestido, Angie deleitó al público interpretando "Yo por él", una balada de la ex académica Yuridia.

Los jueces quedaron tan encantados que no tuvieron ninguna critica a su performance y solo les quedo aconsejar a la estrella naciente para prepararla para mantenerse con los pies en la tierra mientras comienza su ascenso a la fama.

Danna Paola quiso reiterar como Angie solo ha venido mejorando domingo a domingo: "Tu interpretación fue preciosa, maravillosa. Síguete superando cada día porque cada día va a ser más complicado", puntualizó la "angiliver".

La también actriz aconsejó a Angie a que nunca olvide que es su talento y no la belleza lo que más cuenta como cantante.

"Tu alma, tu talento, tu voz, tu luz, es lo que realmente te hace estar en ese escenario y hacernos vibrar a todos los que estamos aquí".

Horacio Villalobos alabó la interpretación de Angie: "Lo que hiciste en este escenario fue mágico... esta canción a mi me gustaba ahora me encanta y me encanta porque tu la cantaste".

El juez también quiso aclarar que Angie no es la "princesa" ahora es la "Reina de Honduras".

Alexander Acha reiteró que la interpretación de la hondureña fue perfecta: "Angie extraordinario, impecable".

El cantante dijo que no tenía ninguna critica técnica sobre su actuación, solo quiso brindar un consejo de vida a la estrella emergente, recordándole que nunca olvide que su crecimiento se ha dado no solo a su talento, sino a todos los que la han apoyado para alcanzar ese sueño y seguir perfeccionándolo.

"No lo olvides, porque nadie puede solo. Todo mundo necesita que alguien crea en el, lo apoye... nadie llega allí solo... te debes a tu publico, a tus maestros a toda esta gente que te ha ayudado hoy a ser quien eres y la que vas a ser".

Arturo López Gavito también quiso aconsejar a la hondureña para que nunca olvide la humildad que la ha caracterizado desde su llegada a La Academia y agregó que la actriz

"De Honduras nunca ha emergido una voz tan poderosa y tan fuerte como la tuya. Sí eres la reina de Honduras y puedes ser la reina de todas las voces femeninas a nivel América Latina.

Escucha a Angie versionando a Yuridia en el concierto 14 de La Academia

Duelo Angie y Carlos

El concierto 14 no fue fácil para Angie. Durante la gala del domingo la hondureña tuvo que enfrentarse a uno de sus amigos dentro de La Academia, el mexicano Carlos Torres.

Vestido a juego los jóvenes interpretaron el éxito de José José "Ya Lo pasado Pasado"

Mientras que Carlos Torres le dio su toque al hit, López Gavito señaló que la versión de Angie fue la más destacada, dando su voto a "la reina de Honduras".

Alexander Acha dijo que ambos lo habían hecho bien, pero también coincidió que Angie lo hizo mejor poniéndole su sello personal al tema.

Danna Paola y Horacio Villalobos no uisieron dejar de señalar que Angie hizo una interpretación única de la canción escrita por Juan Gabriel, pero terminaron dando su apoyo al mexicano Carlos Torres.

Adal Ramones terminó leyendo el resultado de las votaciones que rompieron el empate del duelo.

El enfrentamiento de Angie y Carlos consiguió más de 180 mil votos, siendo el 59% a favor de Angie Flores, quien ha venido ganando en todos los duelos de La Academia.

Con esto la hondureña Angie Flores reafirma su posición como la favorita del público para ganar la Academia 2019-2020.

Duelo de Angie Flores y Carlos Torres en concierto 14 de La Academia