Jennifer López es demanda por stripper que inspiró "Hustlers"

Los Ángeles, EEUU.

La bailarina de "striptease" que inspiró el papel de Jennifer López en "Hustlers" denunció a las compañías que produjeron la cinta, entre las que se encuentra una empresa de la actriz latina, informó hoy el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Samantha Barbash es la mujer que sirvió como base para el rol de Ramona en "Hustlers", una película que se convirtió en una de las sensaciones cinematográficas de 2019.

La revista People detalló que la demandante exige 40 millones de dólares como indemnización a las productoras de "Hustlers": Nuyorican Productions (compañía de Jennifer López), STX Entertainment, Gloria Sánchez Productions y Pole Sisters LLC.

Gloria Sánchez Productions es una empresa fundada por el actor Will Ferrell y el director Adam McKay, quienes también fueron productores en "Hustlers".

En su acusación, Barbash sostiene que la cinta trató de "explotar" su imagen en la película y asegura que la cinta ofrece un retrato peyorativo de ella al mostrarla "usando y manufacturando sustancias ilegales en su casa cuando vivía con su hija".

Barbash afirma que los responsables de la película se acercaron a ella previamente en busca de su consentimiento, pero defiende que no llegaron a un acuerdo.

"Decidí no participar en la película porque no iba a regalar mis derechos sobre la cinta... Intentaban pagarme una cantidad minúscula", aseguró Barbash en septiembre a la revista Vanity Fair, donde también cuestionó que "Hustlers" se acerque fielmente a lo que sucedió en la realidad.

JLo (i) encarnado a Ramona y Barbash (d), quien inspiró el personaje de Ramona.

El éxito de "Hustlers"

Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World", 2012) fue la directora de esta película que narra la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

Jennifer López lideró un reparto completamente femenino en el que también aparecían Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B.

El filme se basaba en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine bajo el título "The Hustlers at Scores".

"Hustlers" se convirtió en un gran éxito de crítica y público y recaudó en todo el mundo 157 millones de dólares a partir de un presupuesto de 20 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Además, Jennifer López recibió numerosos aplausos por su papel de Ramona que la han llevado a sonar con fuerza para la temporada de premios de Hollywood.

El pasado domingo, López estaba nominada como mejor actriz de reparto en los Globos de Oro, aunque el premio fue finalmente para Laura Dern por "Marriage Story", y también se espera que la hispana obtenga una candidatura por la misma categoría en los Óscar.