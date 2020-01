Kylie Jenner dona $1 millón a Australia tras causar indignación por sandalias de piel

Los Ángeles, EEUU.

Kylie Jenner tuvo que desembolsar una suma millonaria después de equivocarse con el contenido compartido en sus redes sociales.

Al igual que otras muchas celebridades, Kylie ha realizado una importante donación, según People cerca de un millón de dólares, para ayudar a las personas que han perdido su hogar en los incendios que arrasan Australia desde que comenzó el verano en el hemisferio sur y apoyar a las brigadas de bomberos que todavía luchan contra las llamas.

Pero al parecer la donación habría sido en parte para apaciguar la ola de criticas que recibió después de publicar una historia en Instagram en donde lamentaba la muerte de miles de animales debido a los incendios.

Sin embargo, a sus seguidores no se les ha pasado por alto que justo después publicó otra fotografía para presumir de sus zapatillas de la marca Louis Vuitton valoradas en más de $1,400 dólares y confeccionadas con piel de visón.

Kylie Jenner presumió una sandalias hechas con piel animal después de lamentar la muerte de animales en Australia a causa de los incendios forestales.

Por el momento Kylie no ha querido salir al paso de la polémica que ha suscitado su elección de calzado para aclarar las dudas de quienes se preguntan por qué no siente la misma lástima por los animales que se crían en granjas de peletería, a menudo en condiciones de hacinamiento, que por los que han fallecido a causa de los incendios australianos.

MIRA: Metallica hace donativo para combatir incendios en Australia

Familia Kardashian en la mira por no donar a Australia

La donación de Jenner se dio después de que su hermana mayor, Kim Kardashian West, respondiera a un fanático que acusó a su familia de no donar a los esfuerzos de alivio para los incendios forestales en Australia el domingo por la noche.

En el tweet original, que ya ha sido eliminado, se etiquetaba a Kardashian West junto con las hermanas Kourtney Kardashian , Khloé Kardashian , Kendall Jenner y Kylie. El fanático escribió: "Nada me emociona más que ver a las Kardashians / Jenners hablar sobre el cambio climático / incendios forestales y no donar incluso un centavo ".

Kardashian West respondió diciendo que solo porque no hayan hablado sobre hacer donaciones, no significa que no estén haciendo su parte.

"Nada me emociona más que ver a la gente pensar que saben a qué donamos y pensar que tenemos que publicitar todo", tuiteó Kardashian West.

ADEMÁS: Elsa Pataky y Chris Hemsworth donan un millón de dólares para luchar contra los incendios en Australia

Con su donación Kylie Jenner se une a una creciente lista de celebridades que se han comprometido a ayudar en los incendios forestales de Australia , incluidas Nicole Kidman y Keith Urban, Pink, Celeste Barber y Chris Hemsworth.