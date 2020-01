Metallica hace donativo para combatir incendios en Australia

Estados Unidos.

La banda de rock Metallica se unió a la lista de celebridades que apoyan la lucha contra los incendios forestales en Australia, ocurridos desde el año pasado, con un donativo de $750 mil dólares.

De acuerdo con Page Six, James Hetfield y compañía beneficiarán a las organizaciones NSW Rural Service y Victoria's County Fire Authority (CFA).

"Estamos totalmente abrumados por la noticia de los incendios forestales que se han extendido por millones de acres en Australia, con un gran impacto en Nueva Gales del Sur y Victoria.

"La destrucción resultante y los efectos devastadores que han causado en residentes, animales y medio ambiente son realmente desgarradores", publicó la agrupación en sus cuentas de Twitter e Instagram.

La banda pidió a sus fanáticos que se unan y que realicen donativos a través de su fundación, All Within My Hands, que servirá como mediadora entre la banda y las organizaciones que combaten el fuego en Australia.

Otras celebridades como Kylie Jenner, Nicole Kidman, Elton John o Chris Hemsworth ya han hecho donativos para las organizaciones que trabajan para detener el desastre.

Los incendios han cobrado la vida de 25 personas y han reducido de forma dramática la población de koalas.