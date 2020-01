Pepillo Origel anuncia su retiro de la televisión en 2020

México.

El conductor de televisión mexicano Juan José Origel anunció que se retira de la pantalla chica luego de 24 años de carrera.

Pepillo Origel, como mejor se le conoce en la industria, es uno de los conductores más reconocidos del mundo del espectáculo, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de programas de la farándula como "Ventaneando" de TV Azteca, "La Oreja","Hoy", ambos de Televisa, e "Intrusos" de América TV, entre otros.

Origel dijo al programa mexicano "Hoy" que se retira de los espectáculos para descansar y que incluso se quiere ir a vivir a otro lado.

"Me voy. Ya hice, ya trabajé. Me ha ido muy bien, todos me quieren", destacó en la entrevista, en la que dio a conocer su decisión de abandonar el periodismo farandulero.

Nadie podrá reemplazar a Pepillo Origel

El conductor del programa ''Con Permiso'' señaló que prefiere retirarse a tiempo y que su lugar no lo ocupará nadie pues "no hay alguien igual a él".

"Ya pensé seriamente en el retiro porque me encantaría que la gente me dijera 'ay no, por qué' a que me digan 'ay, no, ya vete'. Nadie puede ocupar mi lugar, nadie. Ocupen el suyo. El mío se queda ahí. El futuro es de cada quien, pero mi lugar Juan José Origel se va y no hay igual", señaló en entrevista.

El originario de León, Guanajuato, comenzó su carrera como comentarista de espectáculos en 1996, en el programa ''Ventaneando'', al lado de Patricia Chapoy.

Años más tarde fue el titular de espacios como ''La Botana'' y ''La Oreja''. Sus últimos trabajos fueron en ''Intrusos'' y ''Con Permiso''.