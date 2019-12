Kim Kardashian agregó con photoshop a sus hijos en postal navideña

Estados Unidos.

Cuando Kim Kardashian compartió el pasado viernes su tradicional postal navideña, en la que este año solo ha querido incluir a su marido Kanye West y a sus cuatro retoños en lugar de intentar reunir a todos sus hermanos y sobrinos, sus seguidores no tardaron en darse cuenta de que ocurría algo raro con la iluminación y empezaron a especular con la posibilidad de que se tratara de un fallo de photoshop.

Ahora la celebridad por fin ha decidido pronunciarse al respecto para confirmar que, efectivamente, se utilizaron retoques digitales para conseguir ese posado familiar y más en concreto para incluir a su hija mayor North en la idílica estampa.

"No hay nada más estresante que intentar reunir a cuatro niños en una misma habitación y que sonrían al mismo tiempo", ha lamentado a su paso por el programa de Ellen DeGeneres antes de pasar a explicar por qué su primogénita no aparecía en la primera postal que habían seleccionado.

Kim Kardashian y Kanye West junto a sus hijos en la postal navideña de su familia.

Al parecer, el día que su famosa madre había elegido para realizar la sesión fotográfica, North no estaba de buen humor y no paró de llorar y quejarse del peinado que le habían hecho.

"Le tuve que acabar diciendo que no saldría en la imagen, que esa era mi última palabra y que posaríamos todos sin ella. Al principio me dijo que le parecía bien, pero al día siguiente se despertó y me dijo: 'Mami, sí que quiero salir en ella'. Menos mal que el fotógrafo todavía estaba en la ciudad", ha añadido.

La única solución que se le ocurrió a Kim para no tener que volver a maquillarse y a vestir a sus tres hijos menores con la misma ropa fue repetir el posado pero sin arreglarse, para obtener una fotografía de North e incluirla después en la composición original con photoshop.