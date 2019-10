Selena Gómez lanza un nuevo dardo a sus exparejas

Redacción.



Aunque Selena Gómez ha insistido en que su intención no era colocar a nadie en una posición incómoda con las letras de su sencillo 'Lost You To Love Me' o dar pie a un enfrentamiento con su ex Justin Bieber y la actual esposa del cantante, lo cierto es que ella no está esforzándose demasiado por dejar en buen lugar a sus antiguas parejas sentimentales al hablar de cuál ha sido la inspiración para componer su nueva música.



Ahora ha afirmado, por ejemplo, que en el pasado se ha visto atrapada en relaciones "tóxicas" en las que la comunicación y la transparencia brillaban por su ausencia.



"Cuando eres más joven, confundes la codependencia con amor y acabas desarrollando una especie de adicción a la pasión y la frustración que sentís el uno hacia el otro y crees que eso es estar enamorado. O al menos eso es lo que yo pensé durante mucho tiempo", ha confesado Selena Gómez a su paso por el programa de radio de Zach Sang.





A Selena Gómez también le intriga saber qué le tiene reservado Cupido, pero por el momento no considera una prioridad encontrar a alguien con quien rehacer su vida.

"Llevo muy, muy soltera desde hace dos años", ha asegurado. "Según te vas haciendo mayor, encuentras a personas que son adecuadas para ti y que están en el mismo punto de sus vidas... Ahora mismo me lo estoy tomando con calma, de verdad" aseguró.