Jennifer Aniston escribió a su ex Justin Theroux para que la siguiera en Instagram

Redacción.



Puede que la actriz Jennifer Aniston tuviera un sinfín de reservas antes de claudicar ante la presión y acabar aterrizando por todo lo alto -esto es, de forma oficial- en la red social Instagram, pero lo cierto es que desde entonces la que fuera protagonista de 'Friends' ha demostrado que se está tomando muy en serio la tarea de acumular cientos de miles de seguidores.

Eso es al menos lo que sostiene nada menos que el último de sus exmaridos, el también actor Justin Theroux, quien ha revelado en su última entrevista que la intérprete le escribió directamente para pedirle explicaciones tras percatarse de que él no se encontraba entre ese nutrido grupo de internautas que ya se habían 'suscrito' a su cuenta.



Lea más: Amber Heard solicita historial médico de Johnny Depp para demostrar sus adicciones

"Me mandó un mensaje de texto y me dijo: 'No me sigues todavía'. Y yo le respondí indignado: '¡Por supuesto que te sigo!', antes de que me replicara con un 'No, no lo haces'", ha contado Justin Theroux entre risas durante una entrevista al portal de noticias 'Entertainment Tonight'.





Como ha explicado el propio Justin a continuación, la sorprendente irrupción de Jennifer Aniston en la plataforma generó algún que otro problema técnico ligado precisamente a la avalancha de usuarios que añadieron inmediatamente su perfil a la lista, por lo que el registro de seguidores tardó bastante más tiempo de lo normal en procesarse.



Lea más: Selena Gómez se despide de Justin Bieber en su nuevo sencillo "Lose You To Love Me"

"Me di cuenta de que yo era uno de los muchos afectados por la incidencia... La verdad es que ya seguía a Jennifer Aniston y además le había dejado un comentario. Pero creo que a muchos nos costó ser reconocidos oficialmente como seguidores por la lentitud del sistema", ha asegurado Justin Theroux.

Jennifer Aniston en Instagram

Jennifer Aniston se convirtió en tendencia a nivel mundial después de que el pasado 15 de octubre rompió récord al abrir su cuenta de Instagram.



Su imagen con el elenco de "Friends" fue toda una sensación y recibió más de 14 millones de likes más de 500 mil comentarios.



Ahora, la actriz se ha vuelto muy activa en dicha red social y sigue cautivando con cada posteo que realiza.







Hasta la fecha ya supera los 16 millones de seguidores en Instagram.