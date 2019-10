Amber Heard solicita historial médico de Johnny Depp para demostrar sus adicciones

Redacción.



La defensa legal de Amber Heard solicitó a un juez acceso a los expedientes médicos de Johnny Depp.



Los abogados creen que eso les ayudaría a demostrar que Johnny Depp, de 56 años, tenía un historial de abuso de alcohol y sustancias que le condujo a la violencia doméstica.



El viernes pasado también solicitaron otros documentos que supuestamente demostraban que Depp habría abusado de otras parejas en el pasado.







La defensa del histrión argumentó que esas informaciones son irrelevantes, pero el juez permitió que el equipo de Amber Heard siguiera adelante con su reclamo.



Todo ello sucede dentro de la demanda de Depp a Heard, en la que le pide 50 millones de dólares alegando que lo difamó al escribir un artículo de opinión en 2016 sobre violencia doméstica.



Ella no incluyó su nombre, pero él dice que lo implicó públicamente al escribirlo. Ahora, ella trata de demostrar que él la golpeó durante su breve matrimonio, algo que el artista ha negado durante mucho tiempo.



Adicciones de Johnny Depp

Los abogados de la actriz sostienen que el historial de Johnny Depp de abuso de sustancias y alcohol alimentó el abuso físico. Heard, durante su batalla contra Depp, ha presentado fotos que, según ella, muestran las lesiones que su ex marido le causó.



"Después de haber sido demandado por difamación por su notorio engaño de abuso, los abogados de #TimesUp de Amber Heard no pierden el tiempo tratando de probar lo que no se puede probar.



"En cambio, hacen lo que siempre hacen los culpables: combinan el crimen original con nuevas acusaciones de abusos falsos y otras insinuaciones difamatorias", declararon los abogados de Johnny Depp.



Tras un matrimonio que apenas duró 15 meses, Amber Heard, de 33 años, le pidió el divorcio al actor en mayo de 2016. Desde entonces arrancó un drama que, tres años después, parece no tener fin.



"Hay un juicio público el 3 de febrero y será entonces cuando la verdad reemplazará a las relaciones públicas", añade la defensa de Johnny Depp, en un comunicado.