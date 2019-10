Su propio hijo asesina a esposa del actor que interpretó a Tarzán

Estados Unidos.

Valerie Lundeen, esposa del actor Ron Ely, protagonista de la serie Tarzán, fue asesinada en su domicilio, reportó TMZ. El crimen fue cometido por su propio hijo, quien luego murió abatido por policías que respondieron al violento incidente, confirmaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron el martes por la noche, cuando la Policía respondió una llamada de emergencia.

Cameron Ely, de 30 años, fue identificado el sospechoso del hecho y lo encontraron fuera de la casa, según el comunicado de la Policía.

Al llegar al lugar, en Santa Bárbara, California, encontraron el cuerpo de Lundeen con múltiples heridas de arma blanca, mientras que el histrión resultó ileso.

Los oficiales encontraron al sospechoso, por lo que abrieron fuego y lo abatieron, pues de acuerdo con informes policiales, representaba un riesgo.

El actor y Lundeen estuvieron casados por 35 años y tuvieron tres hijos.

Ron Ely nació en Hereford, Texas, el 21 de junio de 1938, es un actor estadounidense, popularmente conocido por haber interpretado a Tarzán en la serie televisiva del mismo nombre de la década de los sesenta.

Algunas películas en las cuales interpretó a Tarzan son: "Tarzán", "Rebelión en la Jungla", "Tarzán y las montañas de la Luna", "Tarzan and the Perils of Charity Jones". En 1968 hizo "Tarzan's and the Four O'Clock Army", y su última aparición como Tarzán fue en 1970 con "Tarzan's Deadly Silence".