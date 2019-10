José José estaba en la bancarrota

México.

Tras la muerte de José José mucho se ha especulado qué heredarán sus tres hijos, José Joel, Marysol y Sara Sosa, más aún después del escándalo protagonizado por esta última, quien evitó que sus hermanos vieran a su padre desde mucho antes de su muerte.

Ahora que el momento de sepultar al "Príncipe de la canción" se acerca, que se dará después del homenaje en México aunque se desconoce el sitio exacto, la tensión podría reavivarse entre los hermanos.

Pese a que el cantante mexicano vendió más de 100 millones de discos en su carrera de 55 años, sus adicciones terminaron consumiendo la riqueza lograda.

Según fuentes cercanas a la familia de José José tenía solo dos residencias en Florida (EEUU), uno en Key Biscayne, del que copropietario junto con su viuda Sara Salazar y otra vivienda en Homestead.

Así que lo único a lo que pueden aspirar quienes aparezcan en su testamento es a la explotación comercial de su nombre y un mínimo por sus derechos como intérprete, otro punto de polémica.

El pasado febrero se hizo público un audio en el que se escucha a su hija Sara Sosa en una reunión con un notario junto al artista y la exrepresentante de este, Laura Núñez, en el que se escucha cómo la joven habría presionado a su padre para firmar un documento que le cedía las ganancias por su trabajo musical.

Según El Universal de México, José José ganó más de 15 millones de dólares por los derechos de su música.

No quieren pelear herencia

Días atrás su hijo mayor, José Joel, dijo a la prensa que él ni su hermana Marysol esperaban nada de su padre, fallecido el 28 de septiembre.

"¿Qué pasa con la herencia? Lo que José José tiene al día de hoy son regalías de intérprete. José José no es el compositor de su música. Un Juan Gabriel tiene regalías millonarias porque es el compositor de su música. José José, como intérprete-hay que reconocer que tiene como 300 éxitos que son regalías muy jugosas, que por supuesto hacen que alguien viva cómodamente y para esta gente que también nos hemos enterado que no genera, que no trabaja, que quién sabe cuántos agregados culturales tuvo mi papá manteniendo aquí en unas cuadras y no es que hable mal, estoy diciendo la verdad. Pues obviamente dicen, de ahí nos agarramos", dijo el también cantante días atrás cuando su hermana se negaba a decirles donde estaba el cuerpo de su padre.

"Nosotros, Marysol, yo que estoy hablando con ustedes le dije hace 20 años: Pa, hace 20 años que no te pido nada. Tú me enseñaste a trabajar, estoy sacando adelante mi carrera. Me gustó ser cantante, me gustó ser artista. Nunca dimos pie a decir, que cuando te mueras vamos a pelearte la herencia”, agregó.

Sara Sosa dio a conocer el paradero de José José cuatro días después de su muerte, después de una reconciliación mediada por el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait.

El primer servicio funerario de cantante de "El triste" se dio hasta este viernes 04 de octubre en Miami.

Se espera que el cuerpo del artista sea trasladado a México para un homenaje en el país natal del artista.

Sin embargo todavía se desconoce donde será sepultado José José, ya que un allegado al artista aseguro que la viuda de este quiere enterrarlo en Miami para tenerlo más cerca.