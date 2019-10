Ana Jurka se pronuncia tras críticas por decirle a Shakira "la esposa de Piqué"

Redacción.



Después de que se anunciara la noticia de que Shakira y Jennifer López serán las estrellas del Super Bowl 2020, un tuit de la presentadora hondureña Ana Jurka en el que compartió la noticia, desató tremenda polémica.



La conductora del programa deportivo de Telemundo "Titulares y más", que se convirtió en tendencia de las redes sociales y figuró en varios portales de distintas partes del mundo, debido a la furia que provocó entre los internautas, habló después de las críticas que recibió.



El mensaje de la controversia fue: "#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . Yo amo a JLo!!!!! ¿Qué les parece?".







Para muchos internautas y trolls, Ana Jurka le quitó mérito a la larga y exitosa carrera de Shakira.



Ana Jurka colgó un video en sus redes sociales el fin de semana para responder a las miles de personas que se ofendieron por su posteo.



La hondureña aclaró que nunca fue con mala intención ya que para ella ser esposa de alguien no es un insulto.



"Cuando escribí la esposa de Piqué lo puse porque para mi público, la gente que me sigue, la gente que ve a diario mi programa o que está pendiente de mis publicaciones, es más relevante lo que hace Piqué a lo que hace Shakira".







Jurka dijo que sabe la trayectoria de la colombiana y que lo hizo para ponerle un agregado a su público de deportes.



La presentadora dijo que no lo escribió con JLo ya que el béisbol no es uno de sus deportes favoritos.



Ana dijo que lo sentía por los fans de Shakira, pero que para ella la colombiana no es relevante en lo absoluto, que antes lo fue ahora ya no.





"No voy a pedir disculpas por algo que dije ya que no fue con la intención de ofender a nadie", expresó Ana Jurka.



La catracha dijo que estaba contestando porque entre las miles de personas que reaccionaron enojados, hay cientos de personas que le recalcaron en buen plan que demeritó a Shakira al mencionar a su pareja primero.



"Vivimos en la era de los ofendidos y hay muchos que se esconden detrás de un teclado y no se dan 'chance'", expresó Ana Jurka.