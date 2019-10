Audio revela cómo Sarita, hija menor de José José, lo "presionó" a cederle sus derechos

Redacción.

La muerte de José José, uno de los cantantes mexicanos más aclamados de la historia, se ha visto empañada por la controversia que rodea a sus hijos desde hace más de un año.



Un audio que fue revelado el pasado mes de febrero ha tomado fuerza las últimas horas, después de que Sara Sosa, la hija menor de José José sea vista como la villana.

José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del "Príncipe de la canción", acusan a Sarita de haber secuestrado para llevarlo a Miami en 2018, y ahora, la acusan de ocultar los restos de José José.

En el audio, donse aparece la hija menor de José José, Sara Sosa, en una reunión con un notario junto a su padre y la exrepresentante del cantante, Laura Núñez, se escucha cómo Sarita habría presionado a su padre para firmar un documento que le cedía las ganancias por su trabajo musical.



En las grabaciones se puede escuchar a Laura Nuñez pedirle a José José que no firme dicho documento y que en su lugar espere 15 días, para que lo firme en mejores condiciones. De inmediato se escucha decir a su hija menor de forma contundente:



"Usted no tiene autoridad de hablar ni manipularle la cabeza a él. Deje que él tome sus decisiones".







Posteriormente, se le dijo a José José que podía esperar para firmar, a lo que Sarita menciona que no podía hacerlo, pues ya habían hablado del tema:



"Tú y yo ya habíamos hablado. Tú ya sabes que tienes una llamada. (…) yo te lo suplico como tu hija. Conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre mí. Yo nunca, jamás te voy a lastimar, jamás", expresó.



El intérprete firmó el poder pese a no estar en buenas condiciones de salud debido a que estaba saliendo de una operación.