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Violento ataque en rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” deja tres fallecidos

Ataque con arma blanca en set de grabación en Bogotá dejó tres muertos y un herido. Autoridades investigan móviles y posibles cómplices.

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