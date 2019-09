Rocío Sánchez Azuara narra los últimos momentos de su hija Daniela

México.

La presentadora mexicana Rocío Sánchez Azuara volvió a aparecer frente a las cámaras tras la muerte de su hija, Daniela, fallecida a los 31 años.

Este jueves, 26 de septiembre, tras el sepelio de Daniel, la conductora apareció en sus redes sociales donde dio sus primeras palabras y habló de la manera en que su hija murió.

Visiblemente tranquila, Sánchez Azuara relató como su única hija mujer, también tiene dos varones, murió en sus brazos a raíz de las complicaciones del Lupus tras varios meses hospitalizada.

"El resultado no fue el que yo hubiera querido, regresarla a casa. Falleció el lunes (23 de septiembre) en la madrugada (a la 1:15 am) y yo estuve con ella hasta el último segundo que pude estar, murió en mis brazos, murió en paz.", dijo la ojiverde en una transmisión en vivo.

La estrella también habló de la enfermedad que le provocó la muerte a Daniela, quien había padecido Lupus desde hace 20 años, según medios mexicanos.

"He recibido muchos mensajes de muchas personas que tienen la misma enfermedad, me piden que recomiende, no puedo recomendar nada, no puedo opinar sobre ese tipo de enfermedades, es algo muy delicado, ponerse en manos de los médicos es lo mejor."

"donamos todo lo que dejó Daniela de medicamentos, son medicamentos extremadamente caros, no puedo decir la cantidad que gastábamos, pero era mucho", agregó.

La presentadora de "La Tercera en Discoria" despidió a su hija ayer en una misa en Iglesia de Nuestra Señora del Líbano, al sur de la Ciudad de México, donde estuvo acompañada de su hijo José Luis Santiago, así como familiares y amigos.

“Sin mencionar nombres… ¡Gracias!”, escribió al lado de la instantánea en la que se ve la urna donde descansan las cenizas de Daniela arropada por una Virgen de Guadalupe.

El programa Hoy transmitió la toma que Televisa Espectáculos realizó de la misa por el eterno descanso de Daniela.

Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que Daniela, de 31 años, falleció tras ser hospitalizada por problemas de salud causados por el lupus eritematoso sistémico que padecía desde hace 20 años.