Kristen Stewart, "conmovida" al encarnar el drama personal de Jean Seberg

San Sebastián, España.



A su paso por el Festival de San Sebastián, la estrella estadounidense Kristen Stewart confiesa que se sintió "conmovida" al interpretar a Jean Seberg, la estrella de la Nouvelle Vague destruida en lo personal por el brutal espionaje del FBI.

"Estaba enfadada por no conocer ya la historia, así que me pareció que era muy importante ayudar a contársela a más gente", dijo este viernes la actriz californiana de 29 años en una entrevista con AFP y un restringido grupo de medios, en el Hotel María Cristina de esta ciudad vasca.





Dirigida por el australiano Benedict Andrews e inspirada en acontecimientos reales, "Seberg" ahonda en el drama que vivió la estrella de la Nouvelle Vague a causa de su compromiso con los movimientos cívicos norteamericanos de finales de los años 60.

La película, en la categoría "Perlas" del Festival, es decir fuera del concurso oficial por la Concha de Oro, narra el romance de la protagonista de "Al final de la escapada" con Hakim Jamal, un importante personaje del 'Black Power'.



Su cercanía a éste y su apoyo al movimiento por los derechos de los afroamericanos la ponen en el blanco del "Cointelpro", un feroz programa de espionaje político del FBI de Edgar Hoover.

Las escuchas telefónicas y la campaña de desprestigio y mentiras en su contra harían profunda mella en la icónica actriz, que se suicidió en 1979, con apenas 40 años.

"Sentí que el guión me hablaba, me conmovió la historia", cuenta Stewart, una actriz que en palabras del director, tiene "muchas cosas en común" con Jean Seberg, como haber alcanzado la fama muy joven o ser una referencia en el mundo de la moda.





Stewart habla abiertamente sobre su bisexualidad, no usa redes sociales y se posiciona claramente a la izquierda del tablero político, denunciando una "desigualdad sistémica" y una división política que hacen que su país esté "jodidamente en guerra". De su personaje valora que siempre estaba "explorando y haciendo preguntas, sin responderlas ante la gente".

Un carácter iconoclasta con el que dice haber disfrutado: "no era [Jean Seberg] el tipo de persona del que la gente esperaba que fuera subversiva (...) la gente de entonces quería que las estrellas de cine las hicieran sentirse mejor, no con miedo".



Un papel también de riesgo, que la actriz conocida por sus papeles en la saga "Twilight" eleva a filosofía de vida: "cualquier cosa que no asuste o no duela un poco, a menudo es algo que no vale la pena".

- Seberg, "un personaje de ficción" en sí -

En entrevista con AFP y un pequeño grupo de medios, el director Andrews destaca "la fuerza vital incandescente" de Seberg, cuyo drama fue proyectado fuera de competición en la última Mostra de Venecia.



Una mujer con "una vida muy compleja y fascinante, y que es casi un personaje de ficción", pues aparece en la novela "Chien Blanc" de su marido el escritor francés Romain Gary (interpretado por Yvan Attal), y también en la novela del mexicano Carlos Fuentes "Diana o la cazadora solitaria".

Stewart se mostró por otro lado feliz con su papel en la nueva entrega de la comedia de acción "Los Ángeles de Charlie", a estrenar próximamente.

Dirigida por Elizabeth Banks, actúa en ella con Naomi Scott y Ella Balinska, y defiende la cinta como un nuevo concepto del género de acción, lejos del estereotipo de un grupito de hombres musculosos y agresivos a los golpes.





"No somos superhéroes, hacemos cosas que cualquier mujer puede hacer", y "si son tan poderosas, es porque se apoyan mutuamente y están unidas".

"No hay líneas divisorias en la película, no va de ser reaccionario, ni de estar enfadado o a la contra".