Cinco destaques de lo que viene en los Emmy 2019

Los Ángeles, Estados Unidos.



La gran noche de la televisión está a la vuelta de la esquina: la edición 71 de los premios Emmy se celebra el domingo en Los Ángeles.

Un pequeño programa llamado "Juego de Tronos" parece que va a dominar una vez más y por última vez.

Pero los Óscars de la televisión tiene más que ofrecer que la lucha por el Trono de hierro salpicada de sangre.

4 HBO vs. Netflix

En la batalla entre las cadenas tradicionales y las nuevas plataformas digitales, HBO y Netflix terminaron el año pasado empatados con 23 Emmys cada uno. El duelo se renueva el domingo.

HBO, que viene dominando por años, tiene la ventaja de haber conseguido más nominaciones este año y sumado sus primeros premios en las categoría técnica y de menor importancia que se entregan en una ceremonia el fin de semana pasado.

¿Podrá "When They See Us" y "Ozark" ayudar a Netflix a cerrar la brecha? Con los nuevos gigantes del streaming Disney+, Apple TV+, Peacock de NBC y HBO Max a punto de entrar en el mercado, una victoria histórica para Netflix sería oportuna.