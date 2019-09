Dennis Rodman asegura que Madonna le ofreció $20 millones para que la dejara embarazada

Redacción.



El exjugador de baloncesto Dennis Rodman, conocido en los últimos tiempos por haber hecho declaraciones tan llamativas como las que le llevaron a defender el régimen norcoreano en varias ocasiones, amén de otras polémicas, ha asegurado ahora que su breve relación con la cantante Madonna, la cual tuvo lugar a principios de los noventa, podría haber acabado en familia si él hubiera aceptado la impactante oferta que, según se desprende de su última entrevista, le habría hecho la reina del pop a fin de estrenarse cuanto antes en la maternidad.



Lea más: Brad Pitt deslumbra en el estreno de "Ad Astra"

"Me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares. Pero claro, siempre que el bebé naciera", ha manifestado Dennis Rodman, ahora estrella televisiva, en conversación con el programa de radio 'The Breakfast Club', donde también ha rememorado la noche en la que, presuntamente, Madonna le llamó por teléfono para informarle de que estaba "ovulando" y que requería su presencia de forma inmediata.





"Estaba en un casino, con los dados en la mano y me llamó. Me dijo: 'Dennis, estoy ovulando'. Y yo, pensando que estaba de broma, le dije que podría estar ahí en unas cinco horas. Les comenté incluso a los de la mesa que me guardaran el turno, que volvería con más dinero. El caso es que me envió un avión privado, así que fui para allá, hice lo mío y volví para seguir jugando", ha aseverado Dennis Rodman en su sorprendente entrevista.



Lea más: Taylor Swift revive pelea con Kim Kardashian y Kanye West

Por si eso no fuera suficiente, el que fuera compañero del legendario Michael Jordan durante la etapa más gloriosa que han vivido los Chicago Bulls en tiempos recientes, se ha atribuido parte del resurgir que experimentó la trayectoria de la diva hace dos décadas tras una época en la que, ciertamente, se había visto eclipsada por vocalistas entonces emergentes como la malograda Whitney Houston, Mariah Carey o Céline Dion.





"Su carrera estaba en declive. Fui yo la que le ayudó a ella en 1993, no al revés. Empezó a salir conmigo porque era un chico malo y eso le gustaba. Mi fama iba en aumento y ella lo aprovechó para recuperar parte de la suya", ha sentenciado Dennis Rodman.