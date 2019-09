Taylor Swift revive pelea con Kim Kardashian y Kanye West

Estados Unidos.

Ya ha pasado una década desde que Kanye West interrumpió el discurso de agradecimiento de Taylor Swift en la gala de los MTV VMA para asegurar que Beyoncé debería de haber ganado el galardón que le habían dado a la joven.

Y tres años desde que la cantante afirmó que el rapero la había engañado para que diera el visto bueno a su sencillo 'Famous' sin informarla antes de que planeaba llamarla "zo**a" y asegurar además que la había hecho famosa.

Esos dos acontecimientos son la base de uno de los enfrentamientos más mediáticos de la industria discográfica, que a punto estuvo de acabar con la carrera de Swift cuando Kim Kardashian -esposa del polémico artista- la acusó de ser una víbora y publicó un vídeo de la llamada telefónica que Kanye había mantenido con la estrella del pop para explicarle en teoría de qué iba la canción de la discordia y en el que, todo sea dicho, no se le escuchaba mencionar en ningún momento la palabra de dudoso gusto que utilizó más tarde para referirse a ella.

Ahora la cantante ha querido aprovechar su nueva entrevista a la revista Rolling Stone para desvelar que hay una parte de la historia que nadie conoce y explicar "el contexto y los eventos" que le llevaron a arremeter públicamente contra Kanye.

Taylor reconoce que durante años buscó conseguir a toda costa su aprobación y respeto pese al desaire que le había hecho en 2009, y por eso aceptó encantada su propuesta cuando él la llamó seis años después para pedirle que le presentara en otra entrega de premios de la MTV y fuera ella quien le diera el trofeo que iba a recibir durante la velada.

Para su sorpresa, Kanye aprovechó esa oportunidad para afirmar en tono jocoso que la cadena televisiva solo había recurrido a ella para aumentar la audiencia, sin reconocer en ningún momento que había sido él quien la había invitado personalmente.

"Yo estaba entre el público, con el brazo alrededor de los hombros de su mujer, y sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. En ese momento me di cuenta de que [Kanye] tenía dos caras: entre bambalinas podía ser amable conmigo, pero frente al público quería hacerse notar diciendo todo tipo de mi**das sobre mí. Estaba furiosa, me negué a ir a su camerino para hablar con él y por eso al día siguiente me envió un ramo enorme de flores para disculparse", recuerda la artista.

Aunque aquella salida de tono no le hizo ninguna gracia, por aquel entonces Taylor aún se resistía a romper su trato cordial, de ahí que decidiera no darle demasiada importancia a lo ocurrido.

Poco después Kanye West volvió a ponerse en contacto con ella -siempre según su testimonio- con la excusa de comentarle la idea que había tenido para mencionarla en su canción 'Famous', y la propia intérprete admite que se emocionó ante ese gesto al interpretarlo como una prueba definitiva de que él se preocupaba realmente por sus sentimientos, sin saber realmente lo que se le venía encima.

"Al escuchar toda la canción lo tuve claro: 'Se acabó, si quieres que nos llevemos mal, llevémonos mal, pero al menos sé honesto al respecto'", afirma Taylor,.

La cantante pop no duda en comparar la situación que vivió ella con la manera en que Kanye traicionó también a su supuesto amigo Drake, al contarle a su rival Pusha-T que el rapero canadiense tenía un hijo secreto, permitiendo así que este compartiera esa información con el resto del mundo en una de sus canciones.

"Le hizo literalmente lo mismo a Drake. Alteró gravemente el curso de la vida de Drake y la de su familia. Hizo lo mismo una vez más. Primero se acerca a ti, se gana tu confianza y después hace estallar todo por los aires. No quiero hablar más de ello porque me hierve la sangre y no quiero pasarme el día soltando mi**das de un tema tan negativo, pero se repitió exactamente la misma historia. Solo tienes que escuchar lo que dijo Drake al respecto para comprobarlo", agregó la estrella.

Aunque la famosa socilité no ha respondido directamente a las declaraciones de Swift, algunos de sus allegados han hecho saber a los tabloides su opinión al respecto.

"Kim odia a Taylor y no puede entender por qué siempre está hablando de ella", dijo fuente al sitio Radar Online.

Según el informante la Kardashian cree que Swift solo tiene envidia de su vida “Kim cree que tiene todo en la vida. Un esposo, hijos, una gran familia y ella piensa que Taylor probablemente solo siente envidia de ella.”

Mientras otra fuente dijo a Us Weekly que los West Kardashian ya "superaron" esa riña y ahora tienen cosas más importantes por las que preocuparse como sus cuatro hijos.

Aunque Swift parece haber superado el tema quiso dar su versión de los hechas para que el público sepa quién es quién en todo el pleito.

"Taylor ya superó el drama con ellos (Kim y Kanye), pero tuvo que mencionarlo porque le preguntaron sobre eso solo para aclarar la historia y todavía quiere dejar constancia de que ella es la víctima en esto", dijo una fuente al mismo sitio haciendo referencia a la entrevista de Taylor Swift con la revista Rolling Stone.