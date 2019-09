Mujer dice ser hija de la "India María" y Raúl Velasco

México.

Mirna Velasco ha sorprendido con sus declaraciones sobre supuestamente ser hija de Raúl Velasco y María Elena Velasco "La India María".

Fue a través del programa de YouTube "Chisme No Like" que la mujer radicada en Los Ángeles, California, aseguró que fue fruto de una relación extramarital de los dos famosos personajes mexicanos.

En una plática con el periodista Javier Ceriani, la mujer de 50 años destapó que sus padres no la quisieron, terminó con otra familia y por eso ahora ella tiene ocho hijos propios.

"Me regalaron de chiquita, mis padrastros no eran muy buenas personas, entonces yo siempre tenía en mi mente: 'cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron' y creo que soy muy buena mamá", señala.

Cuando Javier le pregunta directamente en el video si ella es la hija del presentador de Siempre en Domingo y la actriz de cintas humorísticas, ella da un rotundo "Sí".

Mirna explicó que cuando era adolescente se preguntaba por qué no se parecía a sus padres y fue ahí cuando su mamá adoptiva le contó la verdad.

"Él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron.

"Mi mamá era una criada de mi mamá y por eso se conocieron y hasta tengo hermanas que mi mamá dio en adopción", confesó.

Tras enterarse sobre la verdadera personalidad de sus padres, Velasco decidió no ser una figura pública y dedicarse a cuidar a sus hijos y a trabajar como locutora y actriz de bajo perfil.

Tampoco intentó buscar a sus padres biológicos, ya que siempre le dijeron que ellos nunca la quisieron y por eso la regalaron.

