Los abusos que sufrió Jennifer Aniston en la serie "Friends"

Jennifer Aniston no se salva de los abusos que comete la industria del entretenimiento, y en los inicios de su carrera sufrió las condiciones que ponían las grandes productores.

Uno de estos fuer revelado en un libro sobre la famosa serie Friends, en donde relatan que Aniston tuvo que perder 13 kilos para poder dar vida al personaje de Rachel Green.

Estas revelaciones aparecen en el libro Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era, de Saul Austerlitz.

Según The Blast, la actriz tenía que cumplir con ese requisito porque al aparecer frente a las cámaras, parecía de un peso que no era el suyo.

"Fue obligada a perder 30 libras (13.6 kilos) si quería seguir en la industria de Hollywood", dice el texto.

"Aniston no estaba gorda, todo el mundo podía ver lo preciosa que era, pero la cámara le sumaba 10 libras más", señala.

Jennifer Aniston en las primeras temporadas de Friends

El libro agregó que Aniston fue obligada a presentarse en mallas después de realizar una primera audición, situación que, según el autor, fue validada por su representante.

Friends estrenó hace 25 años, una de las series más importantes de la historia de la televisión, que lanzó a la fama a seis actores entonces desconocidos y que se convirtieron en superestrellas: David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Jennifer Aniston,