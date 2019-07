Kylie Jenner elimina a Jordyn Woods por completo de su vida

California, EEUU.

Cinco meses después de que Jordyn Woods besara a Tristan Thompson, quien por aquel entonces era aún el novio de Khloé Kadashian, Kylie Jenner por fin ha dejado de seguir en Instagram a la primera al igual que ya hicieron el resto de miembros de su familia hace mucho tiempo.

La famosa empresaria solo sigue 124 cuentas en la red social y desde ahora la de Jordyn -que aún no le ha devuelto 'el favor'- ya no es una de ellas, por lo que en la práctica dejará de recibir noticias acerca de sus andanzas.

La acción de la famosa se da poco después que Jordyn fuera captada junto a otro exnovio de Khloé Kardashian la semana pasada.

MIRA: Jordyn Woods es captada junto a otro ex de Khloé Kardashian

Este parece haber sido el último paso en un proceso gradual para cortar todos los lazos que la unían a su antigua compañera de casa.

En primer lugar, le pidió que abandonara rápidamente la mansión que habían compartido durante años, y más tarde rebajó considerablemente el precio de los productos que había lanzado como parte de la colección cápsula que habían realizado juntas para eliminarlos cuanto antes de la página web de Kylie Cosmetics, además de cambiar la imagen de cabecera de su cuenta de Twitter en la que aparecía junto a su antigua amiga.

Pese a que Kylie jamás defendió en público el comportamiento de su antigua confidente ni trató de excusarlo, en privado se negó a sumarse a la caza de brujas que se inició contra la joven y que capitanearon a ratos sus hermanas mayores.

FOTOS: Kylie Jenner se va de vacaciones con su nueva mejor amiga Anastasia Karanikolaou

De hecho, incluso le plantó cara a Kim cuando ella compartió en Instagram varios vídeos en los que se burlaba de Jordyn a sabiendas de que sus seguidores no tardarían en seguir su ejemplo e inundarían el perfil de esta última de insultos.

"No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales", le reprochó Kylie a Kim a través de una llamada telefónica que se grabó para el reality familiar. "Anoche Jordyn se puso en contacto conmigo y me preguntó si me importaba que viniera a buscar algunas cosas que se había dejado en casa. Pasó a recogerlas y solo por su mirada... Es evidente que está pasándolo muy mal".