Bella Thorne: "soy pansexual y no lo sabía"

Estados Unidos.

Bella Thorne ha sido conocida por sus relaciones abiertas con hombres y mujeres, y desde hace varios años se ha encasillado como una persona bisexual, alguien que se siente atraída a hombres y mujeres por igual, pero la actriz aclaró que ese no es su caso.

En entrevista con "Good Morning America" (ABC) la exestrella de Disney aclaró que su orientación sexual definida es pansexual, la atracción hacia las personas, independientemente de su sexo o identidad de género.

"En realidad soy pansexual, y no lo sabía. Alguien me explicó muy bien qué es eso.", dijo la joven en la charla donde promocionó su nuevo libro "Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray".

"Te gusta lo que te gusta", dijo, "No tiene que ser una niña, un chico, o ... ya sabes, un él, una ella, un esto o aquello", agregó Thorne.

Thorne no es la primera celebridad que admite ser pansexual.

La actriz Miley Cyrus lo hizo en 2016, así como la estrella de "Orange is the New Black", Asia Kate Dillon (que también se identifica como no binaria y usa los pronombres "ellos / sus") y la cantante Janelle Monáe.

Thorne, quien recientemente estuvo en las noticias por publicar fotos íntimas suyas después que un hacker quisiera chantajearla con ellas, ha tenido varias relaciones de alto perfil con hombres y mujeres.

Hace unos meses tuvo una relación poliamorosa con la estrella de YouTube, Tana Mongeau, al mismo tiempo que estaba con el cantante Mod Sun.

Actualmente Thorne ha sido vinculada con el artista italiano Benjamin Mascolo. La actriz recientemente compartió fotos de la pareja disfrutando de una escapada romántica en Sicilia, Italia.