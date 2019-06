Willow Smith se declara bisexual y poliamorosa

Estados Unidas.

La cantante Willow Smith, hija de los actores Will Smith y Jada Pinkett-Smith, ha revelado su bisexualidad.

En una charla con su madre en el show de esta, Red Table Talk, la también modelo ha dicho que se siente atraída por mujeres y hombres por igual, además de que puede verse en una relación poliamorosa en un futuro.

“Amo a hombres y mujeres por igual", dijo la joven, de 19, en la entrevista donde también se encontraba su abuela materna, Adrienne Banfield-Jones.

La joven también habló de la posibilidad de tener una relación con varias personas, definida como poliamorosas.

Willow quiso dejar claro que tener una mentalidad abierta en cuanto a sus relaciones iba más allá del plano sexual.

"No soy el tipo de persona que busca constantemente nuevas experiencias sexuales. Me enfoco mucho en la conexión emocional y siento que si encontrará a dos personas de diferentes géneros con las que realmente me conecté y tuviéramos una conexión romántica y sexual, no sentiría la necesidad de seguir buscando."

Aunque se sorprendieron un poco al escuchar a Willow decir que saldría con más de una persona a la vez, su madre y su abuela la apoyaron y la alentaron a hacer lo que la haga feliz.