Alicia Machado hace fuerte revelación

Alicia Machado dejó a más de uno sorprendido al confesar que ha tenido varias novias.

La exMiss Universo hizo la revelación durante su participación en el festival Pride LGBTQ+ que se celebró en las calles de Hollywood, California, al cual asistieron numerosas estrellas como Cristian Castro y Meghan Trainor.

Ante las cámaras de "Suelta la sopa", Machada expresó su cariño a la comunidad LGBTQ: “Yo los amo, los adoro, siempre los defiendo, he tenido la oportunidad de estar en el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones abogando por los derechos de todos nosotros porque tomos son LGBTQ, todos”, declaró la modelo.

Pero fueron sus confesiones sobre sus relaciones sentimentales con otras mujeres las que más sorprendieron, ya que hasta ahora nunca había hablado sobre tener romances con personas de su mismo sexo.

“Sí yo he tenido varias novias, besos a todas”, dijo la madre de dos sin dar más detalles al respecto.

La actriz aprovechó el mes del orgullo gay para defender el amor, sin importar el género.

“Yo creo que el amor es para todos, no sé. Yo he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor”, dijo la también cantante, quien incluso reveló qué tipo de mujeres prefiere a la hora de sostener una relación. “A mí me gustan grandotas”.

La exreina de belleza es uno de los personajes públicos más queridos dentro de la comunidad LGBT, junto a otras figuras como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Thalía, Lady Gaga o Madonna, entre otras famosos.