Muere la actriz Sonia Infante

México.

La actriz mexicana Sonia Infante falleció este martes a los 75 años de edad.

Según Reforma, la también sobrina del enigmático Pedro Infante, había estado hospitalizada desde hace tres meses. Su hermano 'Toño' Infante confirmó que murió de una parálisis en el cuerpo.

Sonia infante fue hija de Ángel Infante, hermano del actor y cantante mexicano, desde pequeña mostró su inclinación por la actuación en la cual se perfeccionó.

Su debut fue en 1960 en la película "Dormitorio para Señoritas", seguido de varios éxitos.

Infante se retiró temporalmente de los escenarios en 1967 al casarse con el productor y empresario Gustavo Alatriste, con quien tuvo una relación por 18 años y dos hijos en común, Pedro y Ángela Alatriste.

La estrella regresó al la actuación tras su divorcio en 1982, participando en varias cintas en donde no temía mostrar su cuerpo.

La cinta que marcó su vida fue "Toña machetes" (1985), pero tuvo otros éxitos como "Los placeres ocultos" (1989) y "El tesoro de la selva perdida" (1985).

Su retiro oficial de la actuación se produjo en 2007, cuando rodó la última película de su vida: "Sin miedo a la muerte".

A mediados de los ochenta se casó por segunda vez con el polémico actor Andrés García, aunque el matrimonio no duró tanto y para 1987 decidieron separarse.

La vida de la mexicana no estuvo exenta de polémica, además de su sonada relación con García, que estuvo marcada por infidelidades y violencia doméstica, la actriz sufrió de adicciones.

Al mismo tiempo, Sonia se dio cuenta de que sus hijos también estaban hundidos en problemas de drogas. "Me di cuenta cuando estaban muy adentro. Mi hijo de marihuana y mi hija, múltiple. Traté de ayudarlos, pero ellos no se dejan hasta que tocan fondo, y si un adicto no te pide ayuda, no se recupera", dijo la actriz en una entrevista con Mónica Garza para TV Azteca.

En 2013, sus hijos la desalojaron de un inmueble en la Ciudad de México; ella los acuso de querer robarle todas sus propiedades, el pleito escaló a tal nivel, que sus hijos tenían una acción penal en abuso de adultos mayores contra su madre.