Yadhira Carillo: salud de su esposo se deteriora en la cárcel

Yadhira Carrillo se encuentra preocupada por la salud de su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte en México por los posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los rumores de un declive en la salud del abogado iniciaron desde el encarcelamiento de Collado el pasado 09 de julio.

"Estoy preocupada ahora porque se le subió la azúcar(a 197 y 198). Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal y tuvieron que posponerla dos veces", expresó a los medios a su llegada al centro penitenciario.

"Lo están atendiendo le están dando todo el servicio para que se pueda restablecer pero aún no logramos", agregó la exactriz.

Sin embargo, medios mexicanos recordaron que la estrella "Amarte es mi pecado", había dicho anteriormente que su marido se encontraba bien de salud, luego de que en la audiencia inmediata a su detención sufriera espasmos y parálisis en una parte de la cara.

Ante los rumores de que su marido está recibiendo trato especial, Carrillo dijo que está como de ingreso y que ha sido tratado como cualquier persona.

La intérprete aseveró que no teme que su nombre salga a relucir durante la investigación por la que atraviesa su marido. “Con lo que quieran relacionarme, estoy absolutamente limpia, estaría intranquila si estuviera en temas extraños, pero no”, indicó.

La exestrella de telenovela dijo que está más que dispuesta a colaborar con la justicia, incluso a que hagan cateos en su domicilio si así lo necesitan: “Para mí mejor porque ahí se darán cuenta de quién es él y que no hay que esconder nada de nada”.

Carrillo dejó en claro que, pese a las adversidades, ella estará a su pareja en todo momento.

“Sé con quién me casé, me siento orgullosa y me volvería a casar cien veces. Cuando llego a casa me pongo a preparar todo lo que él necesita, la ropa y la comida caliente”, expresó.

Al final, al ser cuestionada por Leticia Calderón, ex pareja de Collado, Yadhira dijo que no la ha buscado.

"Ella sabe que yo estoy aquí para lo que ella requiera, lo que ella necesite, se lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años y lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado, lo que ella necesite yo estoy aquí para lo que ella necesite siempre, por supuesto, y los niños tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda y compañía, todo, todo", agregó la ahora empresaria.