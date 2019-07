Carlos Villagrán, "Quico", revela la verdadera causa de su pelea con "Chespirito", y no fue Florinda Meza

Argentina.

Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Quico en la serie "El Chavo del Ocho", ha revelado los verdaderos motivos que llevaron al creador y protagonistas de la famosa serie, Roberto Gómez Bolaños, a correrlos de los misma.

El actor mexicano, quien tuvo una pelea legal por años con Gómez por los derechos sobre el personaje de cachetes inflados, dio a entender que su salida del show se dio por la envidia y celos profesionales que le tenía el intérprete de "El Chavo".

“El programa tenía un popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Quico porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Quico en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa”, explicó Villagrán en el programa argentino "La peña de Morfi" de Telefe.

Villagrán dijo que en un inicio el fallecido artista buscó excusas para sacarlo del famoso programa y ante esto y la tentativa de "Chespirito" de bajarle el sueldo, él decidió renunciar.

A pesar de haber compartido casi una década con Chespirito, María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Ramón Valdés (Don Ramón), Florinda Meza (Doña Florinda), Édgar Vivar (Señor Barriga) y los demás actores, el programa se cortó abruptamente con la salida de Villagrán.

"A las dos semanas, por solidaridad, Don Ramón también se salió del programa. Así que Doña Florinda se quedó sin hijo para pegarle, La Bruja del 71 se quedó sin Don Ramón y La Chilindrina se quedó huérfana", explicó sobre los motivos que llevaron al cierre del programa.

Según el actor, que no volvió a interpretar a ningún otro personaje de la misma trascendencia de Quico en su carrera, dijo que el dueño del canal le ofreció seguir con la cadena, pero ya no interpretando a Quico.

“Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”, dijo refiriéndose a Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán estuvo de visita en Argentina con motivo del lanzamiento del Circo Rodas junto al argentino Carlitos Balá.