Operan a Carlos Villagrán "Quico"

Houston, EEUU.

El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor recordado por su interpretación de Quico en la serie "El Chavo del Ocho" confirmó a "De primera mano" que se recupera de una operación.

"Ahorita estoy descansando. Me dijeron 'No tienes nada, porque ya te hicimos las pruebas, pero se nota la bolita que tienes ahí; yo me lo quitaría'; entonces dije: 'quítamelo'", relató vía telefónica para el programa de Televisa.

Villagrán confirmó que la operación, llevada a cabo en Houston, Texas, no era estrictamente necesaria saber que no tener esa "bolita" lo mantiene "tranquilo".

MIRA: 10 años sin Michael Jackson el eterno Rey del Pop

El actor mencionó que tras su operación aprovechó para ver series en compañía de su esposa y disfrutar de la tranquilidad de su hogar en Houston, tras varios años de intenso trabajo caracterizando a un niño de aproximadamente 9 años.

Hace poco Villagrán se despidió del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" (1929-2014) tras casi 50 años interpretándolo.

Las revelaciones del actor se dieron durante la entrevista del actor en donde recordaba el famoso programa mexicano que cumplió 48 años.

"Bendito sea Dios. Pues el hecho de hacer un niño, que en promedio tiene 9 años, me ha permitido estar y lucir joven, porque si no, me quedo sin trabajo", confesó el actor de 75 años.

ADEMÁS: Edgar Vivar: 'Señor Barriga' impacta en redes sociales con su nuevo aspecto físico

Actualmente solo un puñado del elenco original sobrevive, además de Villagrán están Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar.