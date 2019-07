Isabel Pantoja abandona "Supervivientes"

Redacción.

La cantante española Isabel Pantoja, de 62 años, abandonó el reality "Supervivientes" debido a problemas de salud, informó ABC España.

Desde hace unos días la cantante había sido aislada para su recuperación.

Este domingo Pantoja, quien estaba en Los Cayos (Honduras) desde finales de abril de 2019, habló sobre su recuperación, sin precisar cuál es la enfermedad que la aqueja.

"Quiero tranquilizar a mi familia y a todo el mundo. Estoy un poquito mejor. Sigo de reposo y muy bien cuidada, que es lo importante. Estoy triste por estar mal físicamente, pero también porque me da muchísima pena, después de haber pasado por todo lo que he pasado y por estos tres meses... que no sé si voy a tener que irme", comentó durante la gala.

MIRA: Isabel Pantoja luce desmejorada en su travesía por Supervivientes Honduras 2019

En la transmisión por el canal español Telecinco, donde estuvo presente su hija menor Chabelita Pantoja, se dio a conocer que debido a los resultados médicos se había dispuesto retirar a la cantante de la competencia.

"A lo largo de tu estancia, has estado sometida a unos análisis para controlar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de tu alimentación y el nuevo tratamiento que se te ha puesto, hacen incompatibles tu permanencia en el concurso. Por lo tanto, siento decirte que debes abandonar ahora mismo el programa para seguir siendo tratada en España", comunicó el presentador Jordi González.

Al oír la noticia Pantoja rompió en llanto.

"La dirección de "Supervivientes" se siente desolada por tener que darte esta noticia a estas alturas. Esperamos que tu recuperación sea tan rápida como te mereces, porque lo has demostrado durante las diez semanas en el programa", agregó González

ADEMÁS: Alejandro Sanz y su esposa estarían pasando una crisis matrimonial

Desde el set en España el público dedicó una ovación a la cantante que estaría abandonado Honduras en las próximas horas.