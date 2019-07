Tío de Chiquis Rivera aclaró agresión a reportero de "El Gordo y La Flaca"

Ciudad de México, México.

Juan Rivera aclaró que no hubo agresión por parte de los elementos de seguridad hacia la prensa el sábado, durante la celebración matrimonial de su sobrina Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez.

La boda entre el ex vocalista de La Original Banda El Limón y la hija de Jenni Rivera terminó en boca de todos debido a la problemática que se suscitó al finalizar la misa religiosa, donde, según algunos videos, la seguridad contratada por la familia agredió físicamente a un reportero de "El Gordo y La Flaca".

Ante el material audiovisual publicado en internet, Juan Rivera se expresó.

"No conozco a los de seguridad, pero ellos estaban haciendo el trabajo de proteger la privacidad de la fiesta de mi sobrina."

"Cuando estaba en fila para entrar porque había un filtro para ingresar, vi pasar a una patrulla, luego otra, la seguí y me percaté que algo estaba pasando, pero nunca me enteré qué sucedió en realidad. Vimos los videos y dicen que al camarógrafo jamás se le golpeó", afirmó Juan en entrevista, a su llegada a la Ciudad de México, proveniente de Los Ángeles, California.

El hermano de la fallecida cantante aseguró que el enlace entre Lorenzo y Chiquis fue privado debido a que así lo quisieron los anfitriones.

"Yo iba un tanto molesto a la boda porque para ingresar nos tenían que quitar el teléfono a todos y yo dije: 'pues yo trabajo de aquí', además es mi sobrina y no iba a filtrar cosas.

"Al final de la noche, Lorenzo (Méndez) nos dijo que no nos querían prohibir tomar fotos sino lo que querían era que por seis horas disfrutáramos del momento con ellos, que no estuviéramos metidos en redes sociales o en el trabajo, sino que dedicáramos ese tiempo para convivir y que la experiencia fuera a través del corazón y no del lente", compartió Juan.

Descartó que la boda se haya vendido a algún medio de comunicación o que se vaya a transmitir en la cuarta temporada del reality The Rivera's, como se rumora.

"Ella me aseguró que no hay exclusiva, que no se le vendió a nadie y que ése nunca ha sido el plan. Yo cuando me casé tenía más cámaras en mi boda, más producción y, en esta ocasión, vi sólo dos cámaras muy sencillas. A nadie le pusieron micrófonos lavaliers (inalámbricos)", dijo.

"No es que mi sobrina vendiera la boda o una exclusiva, ella simplemente quería una boda de una mujer común y corriente, aunque es figura pública, que no tuviera que estar frente a los medios y compartir todo eso".

Chiquis llegó a la iglesia Westminster Presbyterian, en Pasadena California, en un automóvil de lujo color blanco, idéntico al que usó su mamá cuando se casó. A su arribo, la seguridad utilizó paraguas color negro para cubrirla totalmente e impedir que se viera el rostro de la también cantante.

Uno de los ausentes al evento fue Lupillo Rivera, quien utilizó sus redes sociales para comentar que faltó por compromisos laborales.

Juan desconoce si los rumores de que su sobrina está embarazada sean ciertos.

"No creo, pero ojalá; no nos ha dicho nada, lo dudo, pero bendito Dios si es así", concluyó.

Las declaraciones de Juan se dan luego de que la misma Chiquis decidiera aclarar todo en un video publicado en su Instagram. En la grabación la recién casada desmintió que su enlace haya sido vendida en exclusiva a ningún medio. "La boda no se vendió en ningún lado, ni a Univision, ni a Telemundo, ni a ninguna revista, eso lo quiero aclarar ahorita porque para mi corazón es importante".

Sobre lo ocurrido con el camarógrafo de El Gordo y la Flaca reveló que no es su culpa, pues fue el reportero quien empezó agrediendo al guardia de seguridad.

"Quiero que sepan que la seguridad no era seguridad personal, sino una compañía contratada para el evento", detalló, pero también indicó que "la seguridad hizo su trabajo y sí, vi el video donde se ve claramente, que el señor de la cámara le pegó al hombre de la seguridad. No es nuestra culpa, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con ustedes.

"Nosotros nos debemos al público, pero tenemos derecho de nuestra vida privada", reconoció Chiquis Rivera.