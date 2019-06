Leonardo DiCaprio recibe tremendo golpe en la cara y la foto se hace viral

Estados Unidos.

Leonardo DiCaprio, de 44 años, se ha vuelto viral con una fotografía que captó el momento justo en el que una pelota de volleyball le pega en el rostro.

Al parecer la imagen del actor de "Once Upon a Time in Hollywood" fue tomada mientras este jugaba en la playa de Malibú, California, donde se le vio junto a su novia, Camila Morrone, y el actor Jamie Foxx.

Por fortuna DiCaprio no resultó herido; el ganador del Óscar se levantó, se sacudió y sonrió.

Pero la imagen del actor con sus brazos subiendo demasiado tarde para llegar a golpear la pelota fue replicada en Twitter con comentarios de solidaridad: "Leo, ¡hemos estado allí!"

El momento ha generado una lluvia de reacciones en la esfera virtual, donde muchos internautas usan el momento para describir con jocosidad algunos de los tragos amargos de la vida.

Pero DiCaprio ha sido durante mucho tiempo una máquina de memes: como la clásica serie de fotos donde se le ve caminado graciosamente en el set de "Inception", o él brindado en "Great Gatsby", además de la icónica escena donde aparece aventando billetes por un balcón en "The Wolf of Wall Street".

Mientras tanto el actor no deja de abogar por el medio ambiente. En uno de sus más recientes publicaciones en Instagram la estrella refirió a la crisis de agua de Chennai en India.

Citando una noticia de la BBC sobre el problema actual de la escasez de agua en la ciudad hindú, DiCaprio escribió: "Solo la lluvia puede salvar a Chennai de esta situación", junto una foto angustiosa de mujeres que extraían agua de un pozo.