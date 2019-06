Halsey se refugia en la música

Redacción.

Halsey encontró un refugio para sus problemas familiares y mentales en la música, según reveló a la revista Rolling Stone.

La intérprete confesó que el éxito que ha alcanzado hasta ahora le permitió convertirse en el soporte económico de su familia, con lo que también ha mejorado su salud mental.

La cantante, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, fue diagnosticada con desorden bipolar cuando tenía 17 años de edad y actualmente tiene 24 años. Cuando sufre ataques de bipolaridad, que van desde maniacos hasta depresivos, Halsey se enfoca en escribir música. “Sé que me voy a deprimir y volveré a ser aburrida pronto. Odio que esa sea una manera de pensar.Cada que me despierto y me doy cuenta de que estoy envuelta en un episodio depresivo me siento mal”, declaró la estadounidense.

Sincera. La intérprete de 11 Minutes reveló que por este tipo de episodios tuvo que ingresar a instituciones psiquiátricas en dos ocasiones y otras por su adicción a las drogas y el alcohol. “Los periodos maniacos son esa cosa que nos impulsa a pensamientos descabellados, como cuando conduces un auto y solo sueltas el volante, o cuando estás en lo alto de un edificio y dices: ‘¿qué pasa si solo salto?’. Estás controlado por esos impulsos en lugar de la lógica y la razón”, agregó.

Halsey mencionó que trabaja en un nuevo álbum dominada por esos pensamientos.