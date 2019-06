Cuba Gooding Jr acusado por influencer

Estados Unidos.

La influencer Claudia Oshry se sumó a las denuncias de acoso contra el actor Cuba Gooding Jr, quien se había entregado a la policía debido a otra queja similar recibida el fine de semana pasado.

Sin embargo, abogado del actor, Mark Heller, aseguró que las acusaciones contra el actor por acosar a Oshry son falsas.

"Cuba dijo que este incidente nunca ocurrió y que él tampoco recuerda nada de esta persona", declaró el representante legal a E! News.

La influencer confesó el miércoles pasado que Gooding Jr. la tocó sin su consentimiento cuando ella tenía 16 años.

"Al final del día, no sé si alguna vez me he considerado como una víctima de agresión sexual, porque no lo soy. Hay personas que de verdad han sufrido y nunca me compararía con ellas. Pero sí, cuando estaba en la secundaria, Cuba Gooding Jr. puso su dedo en mi trasero y me sentí mal", declaró Oshry en su podcast The Morning Toast.

La acusación de la influencer se presentó días después de que una mujer asegurara que el histrión tocó su pecho sin su permiso la semana pasada, en un bar de Nueva York.

Con la intención de mostrar su inocencia, el actor se entregó a las autoridades el jueves pasado y quedó libre sin pagar fianza.

Poco después la prensa estadounidense informó que una segunda mujer denunció que el actor le toqueteó el trasero en marzo de 2008 en una discoteca de Manhattan, sin embargo, este caso no es tomado en cuenta por haber prescrito.